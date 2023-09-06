中國禁止公務員在工作中使用iPhone 或引寒蟬效應

中美科技戰

路透社今天引用《華爾街日報》報道指，中國已禁止公務員在工作中使用蘋果iPhone和其他外國智能手機。華日報道還評估，中國政府此舉可能對包括蘋果公司在內的在華外國品牌產生寒蟬效應。

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《華爾街日報》周三援引知情人士表示，中國已要求中央政府機構的官員不得在工作中使用蘋果公司的iPhone和其它外國品牌的設備，也不得將它們帶入辦公室。

據這些人士稱，最近幾周，政府工作人員在工作聊天群或會議上接到上級的上述指示。該命令是中國政府為減少對外國技術的依賴和加強網絡安全而採取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中國的背景下出台的。

路透社說，華日報道沒有提及受該措施影響的其他智能手機品牌。蘋果公司和中國國務院新聞辦公室都沒有立即回應路透社的請求。

中國政府越來越關注數據安全問題，並已為企業制定了這方面的法律框架。

路透社又提及，今年 5 月，中國政府敦促大型國有企業在實現技術獨立目標方面發揮關鍵作用，其背景是在與美國關係緊張之下，尤其是在半導體領域。

值得注意的是，華日報道還指出，中國政府此舉可能對包括蘋果公司在內的在華外國品牌產生寒蟬效應。蘋果公司在中國高端智能手機市場佔據主導地位，中國是其最大市場之一，約佔其總收入的19%。

目前尚不清楚這些命令的下達範圍，但一些中央政府監管機構的員工也收到了類似信息。

中國國務院新聞辦公室和蘋果公司沒有立即回應華日的置評請求。

據上述知情人士說，中國政府多年來一直限制一些機構的政府官員在工作中使用蘋果手機，但現在這一命令的覆蓋範圍擴大了。這一最新的命令還表明，中國政府正在加大力度確保其規定得到嚴格執行。

此外，華日報道認為，中國的這一限制措施與美國針對華為的禁令以及針對官員使用由中國擁有的TikTok的類似禁令如出一轍。隨着中美關係在數十年來的低點附近徘徊，這兩個超級大國都更加重視國家安全，擔心數據泄露。