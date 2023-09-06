唱衰華為5G新晶片？美媒稱是過時貨

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華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro，被中國輿論視為“突破美國封鎖”、“重返5G技術”的象徵。但美媒稱，華為新手機是否具備真正意義上的5G技術仍有許多疑問，且華為手機內置的中芯國際7奈米芯片技術也屬過時產品。

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中央社今天引述美媒說，5G技術成疑且芯片過時。此外，與以往的高調完全迥異的是，華為對Mate 60 Pro的發表，以及中國媒體及部分民眾“突破美國封鎖”的追捧，都表現得十分低調，因此引起各界的熱議、揣測及不同解讀。

據美國之音說，由於華為5G手機遭美國芯片管制生產受阻，2021年7月出廠的新手機甚至倒退為4G技術，這使得Mate 60 Pro是否真的屬於5G技術，受到中國甚至西方世界的關注。中國用戶以自測的結果聲稱，華為這款手機接入無線網絡後，雖然並不顯示4G或5G的訊號指示圖標，但其下載速度與5G手機旗鼓相當。日前彭博社記者在香港用這款手機搭配中國移動網絡測試顯示，其網速可超過350Mbps。

但英國市場研究公司Radio Free Mobile創辦人、數位行動技術系統專家溫莎（Richard Windsor）向美國之音指出，網絡上常見的簡單速度測試，並不能完全證明華為這款手機具有5G連接能力。溫莎指出，若使用“載波聚合”（carrier aggregation）技術，4G手機完全可能獲得那樣的傳輸速度。而5G的定義並不在於速度或吞吐量，而在於特定條件下的優質接收能力。

消息說，電信技術資訊權威機構GSM Arena公布的Mate 60 Pro手機規格參數顯示，其無線通信技術規格為GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE，並沒有作出具有5G技術的評斷。相比之下，蘋果、三星等主流智慧型手機是否具備5G技術，從規格參數中的訊息一目瞭然。

而各界也發現，在華為官網對Mate 60 Pro的介紹中，隻字未提任何5G的技術，即使是包裝上，也沒有任何5G字樣。因此有觀點認為，這是華為對此保持低調和隱晦的主要原因。

據該報道引述分析指出，中芯的芯片製程技術，依舊落後國外競爭對手5年，而華為這款手機使用的麒麟9000s芯片，性能仍落後最新的手機芯片兩代。相形之下，蘋果的iPhone 14使用的是台積電4奈米芯片，而下周即將發表的iPhone 15，更將使用台積電最新的3奈米芯片。