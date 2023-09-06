東盟+3峰會上李強談及日處理水入海 與岸田短暫交會

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中國國務院總理李強今天下午在雅加達藉出席第26屆東協與中日韓（10+3）領導人會議，表達中方對日本將核處理水排海的立場，要求日方以負責任方式處置核處理水。李強與日本首相岸田短暫會面。岸田尋求中國理解，消息肯定雙方談話平和，沒有激烈爭論。岸田還提要求，中國應立即撤銷對日本水產品祭出的進口禁令。

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中央社今天引述中國官方的新華社消息，中國總理李強就日本福島“核污染水（核處理水）排海”問題闡明中方立場，指“核污染水”處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應“忠實履行自己的國際義務，與鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置‘核污染水’”。

中央社說，日本首相岸田文雄今天在出訪地印尼與中國國務院總理李強站着短暫交談。日本政府消息人士透露，岸田已就日本將福島“核處理水”排放入海一事說明日方立場，並尋求對方理解。

日本放送協會（NHK）說，岸田與李強也再度確認，雙方將以建立“建設性且穩定的日中關係”為目標。

日本電視台（Nippon TV）的消息說，這是日本將福島第一核電廠存放的核處理水排放入海後，日中領袖首度接觸。岸田與李強是在出席東南亞國家協會（ASEAN）加上日中韓3國舉行的峰會前，短暫站立交談。

據日本政府相關人士透露，岸田當場也要求，中國應立即撤銷對日本水產品祭出的進口禁令。

另外，東協加上日中韓的峰會進行了約1小時20分鐘，岸田在會中直接向與會各國領袖說明，日方是如何致力確保核處理水的安全性與透明度。

據中央社說，日本方面目前仍不清楚中國總理李強對核處理水議題做出什麼回應。但日本政府相關人士說，日中領袖間並未爆發激烈爭論。