法國參議員André Gattolin： 從參議院內部看中國形象的轉變

法國/中國/人權

法國關注民主，環境以及社會問題的雙月刊《計畫》最新推出中國專刊，標題是：中國把我們帶向何處？該期專刊刊登了多篇法國的漢學家撰寫的針對中國的政治，社會，環境，人權等評論文章，此外，還包括法國政界人物以及法國前駐華大使的訪談。其中法國上塞納省參議員安德烈 -卡多蘭（André Gattolin）從國參議院內部看法中關係的演變的文章視角獨特，文章揭露了許多外界鮮為人知的參議院內部各黨派成員對中國的看法的轉變，也向公眾介紹了中國駐法使館與法國參議院之間的互動。

法國台灣協會3月17日在巴黎十三區法國國立東方語言與文明學院舉辦講座：“中國對歐洲的干涉”。法國參議院國際事務及國防委員會副主席卡托藍（André Gattolin)（右）和法新社前總編輯董尼德（Pierre-Antoine Donnet)，介紹他們對中國政府在歐洲施加影響和干涉活動的觀察與分析

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安德烈-卡多蘭（André Gattolin）參議員在從政之前是一位積極參與捍衛人權與保護環境活動的綠黨成員，第二次當選是作為馬克龍執政黨成員。雖然從屬的政黨前後不一，但他關注基本人權，保護少數族群民眾權益的政治理念卻堅定不移。

2011年當選參議員之後他積極推動關注亞洲的人權狀況，除了繼續推動捍衛西藏的活動之外，他從2012年起每年七月份在參議院舉辦維吾爾問題聽證會，並且多次邀請時任世界維吾爾大會主席熱比亞-喀迪爾女士等多次出席聽證會。香港一些列抗爭活動爆發之後，他又積極推動組織對華政策全球議員聯盟，幾年前，又是他積極推動法國參議院友台協會主席出訪台灣，曾經遭受中國戰狼外交的典型代表法國駐華大使盧沙野的強烈攻擊。

參議院為何親中？

André Gattolin在文中寫道，2011年他當選參議員之後，作為一位多年來關注亞洲人權的活動人士曾經對自己在參議院扮演何等角色存有疑問，也對參議院內絕大多數同行對中國的熱情友好感到驚訝。其中原因，他認為是由於2008年金融危機之後，歐洲經濟蕭條，由於當時法國法律允許議員同時擔任市長或者地方議員的職務，他們在外省的管轄地往往都有一家工廠或者企業面臨倒閉，期待有中國投資者來扭轉乾坤，所以，當時來自中國的代表團接二連三地到訪參議院，再加上長期以來與中國政府保持友好關係的前參議員拉法蘭等人的在位，一時間，中法代表團頻頻互訪，接二連三地簽署經貿，科技合作協議，建立姐妹城市關係，設立孔子學院等等一些列活動使參議院法中友好小組成為參議院的一大熱門。儘管大家都心知肚明北京的政治體制並未可圈可點，但是，當時人們都願意相信民主的到來與經濟的發展相輔相成。當他依然呼籲大家必須警惕北京政權的實質時，有議員甚至表示：難道你真的相信一個擁有十億多人口的大國可以用民主體制來治理嗎？

在這樣的背景下，法國國會參眾兩院的西藏友好小組的成員都大幅度的減少，從2008年的四十多位，下降至2012年的15位左右，2012年當他們提議要求歐盟設立西藏問題特別代表時曾經遭到時任中國駐法大使孔泉的堅決反對，他一一打電話給法國參議員要求他們不要支持上述提案，不過，孔泉的行為適得其反，激發了原先並不準備支持的參議員的反感，該提案因此意外獲得了通過。

同樣，他從2012年起在參議員舉辦的維吾爾問題聽證會也遭到中國駐法使館的反對，當時，法國的總統府以及外交部都呼籲參議員取消類似的活動，不過，時任參議院院長Jean Pierre Bel 並未在壓力下退縮，繼續支持André Gattolin的活動。

2012年習近平上台之後，André Gattolin議員更加意識到中國問題的嚴重性，但是，當時中國的形象如日中天，儘管他作出了所有的努力，參議院依然通過了法中雙邊引渡條約，之後，在中國市場地位國家問題上等多個問題上，參議院內部的反對聲音很難具有影響力，儘管他多次直接向政府內閣成員當面提出疑問。當時就有一位政府部長向他表示，他的言行會對法中關係產生負面影響。André Gattolin議員當時回答說，民主社會政府與議員個人有各自的角色，對此，這名部長回應說，對中國領導人來說，這一套沒有任何意義，政府與議會應該同心協力。

轉變的開始 ： 2016年

2015年，馬克龍當選，達賴喇嘛出訪法國時應邀訪問參議院，總統馬克龍也親自會見了達賴喇嘛。西藏在參議院的地位開始出現轉變,2017年，拉法蘭辭去參議員職務，使參議院內右翼政黨成員開始更加自由地發表有關中國的言論，多個對中國持批評立場的報告相繼出台。與此同時，參議院推出了一系列限制議員接受邀請免費旅行的整肅性規定，使越來越多的參議員開始與中國保持距離。2019年，成為參議院與北京拉開距離的最明顯的標誌，香港民主抗爭運動在眾目睽睽之下遭到殘酷鎮壓，即使是最親中的政客也不再公開為北京辯護，而André Gattolin議員成為香港民主人士在海外的主要聯絡人之一。2019年三月，歐盟委員會出台中國策略，將北京定性為經濟合作夥伴和系統性競爭對手。

台灣起到決定性作用

北京對台灣的蠻橫立場以及新冠疫情使參議院的議員們意識到台灣的重要性，新冠疫情爆發後，是台灣最先向世衛組織拉向警鐘，向全世界提出警告，警告病毒的嚴重性，在提出一籃子的應對措施的同時向各國發放援助物資。法國參議院因而最先通過決議，要求包括世衛組織在內的聯合國多家機構接受台灣以觀察員的身份加入。與此同時，成立於1984年的法國參議院友台小組也迅速獲得擴大，今天他的成員已經超過四十個，同友中小組旗鼓相當。2021年3月，友台小組負責人Alain Richard 訪問台灣，曾經引發北京的強烈抗議，但是，如果說北京的抗議對法國內閣成員有所影響的話，對法國議員往往是適得其反。在公開抗議無效的前提下，中國大使要求出席參議院的聽證會，2022年11月，中國大使在參議院有關維吾爾問題會議上的回答荒謬至極，導致九天之後，參議院幾乎全票通過有關譴責對維吾爾進行種族屠殺的議案。

IPAC的成立

面對咄咄逼人的北京政府，民主國家必須聯合起來方能應對，由於民主體制的根基政權更替以及各派政黨之間的利益衝突，五十多位來自十多個國家的議員成員在2020年6月組建了對華政策跨國議會聯盟（英語：Inter-Parliamentary Alliance on China，縮寫為IPAC），期待該組織能夠超越政黨以及政府，成為應對北京的一支基礎穩定的力量，今天該組織的成員已經超出240個，來自全球26個國家，而且，擁有世界頂尖級的專家學者們的支持。除了捍衛西藏，新疆，香港以及台灣之外，對華政策跨國議會聯盟在減低對中國的經濟，技術以及供應依賴方面也起到了決定性的作用。其中最鮮明的一個例證：2020年年底歐中籤署的對華投資協議至今未能表決通過。

對華政策跨國議會聯盟也為其成員之間互相交流信息提供了平台，正是在該聯盟成員的支持下，André Gattolin議員得以在短短三個月的時間內完成有關中國政府如何針對法國進行滲透工作的調查報告。

最後，作為總結，Gattolin參議員指出，雖然面前的道路還十分漫長，但是，使他感到欣慰的是，在他擔任參議員的12年中，如何與中國相處終於從禁區變成無法迴避的必須討論的問題。