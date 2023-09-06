瓦格納僱傭軍將被倫敦列為恐怖主義組織

英國/瓦格納

英國政府打算將俄羅斯僱傭兵瓦格納集團列為恐怖主義組織。此舉意味着支持極端暴力的瓦格納集團將屬犯罪行為。倫敦政府應在今天（9月6日星期三）將此項提案提交給議會。

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根據英國媒體周二披露的信息，英國將根據反恐法把瓦格納集團列為應該受到取締的恐怖主義組織行列，《每日郵報》引述英國內政大臣的表述指出：英國將把目前活躍在非洲的準軍事組織列入恐怖組織名單。

這項措施除了具有其象徵性的意義之外，還具有真正的法律效應。英國內政部長表示：將行使恐怖主義行為的瓦格納列為“受取締”的組織行列之後，任何對該組織支持的行為均可被定為刑事犯罪。此一規則已適用於伊斯蘭國組織和聖戰基地組織。

今年7月，倫敦曾宣布對13名與非洲瓦格納集團有關聯的個人和組織實施制裁，指控他們犯有戰爭罪。

瓦格納僱傭兵十分“殘酷”早已名聲在外。其成員多來自監犯，他們在參與作戰中，常常對戰俘採取殘忍地處決手段，對所遇到的平民也絕不手軟。他們有時還會將所犯暴行拍攝成視頻短片進行宣傳。

雖然該組織已經失去其歷史頭目普里戈津，但是其殘忍性卻毋庸置疑，他們所採用的手段與某些被視為恐怖組織的行為如出一轍。