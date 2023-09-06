疑似習近平獨生女X帳號發了習近平微笑自拍照？

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自由時報今天稱，近日一個被認為是習近平獨生女習明澤的X帳號（推特前身）發出一張與習近平極為親密的“自拍照”，引來外界熱議。

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據該報引述消息報道，中國國家主席習近平的獨生女“習明澤”一直是外界關注對象，今年6月網上就曾流傳一張習明澤的證件照。近日一個被認為是習明澤的X帳號（推特前身）發出一張與習近平極為親密的“自拍照”，引來外界熱議。

消息稱，X帳號“My moment”5日PO出一張自拍照，內文寫着“丟掉幻想、勇於鬥爭！心情大好”，而配圖中的習近平露出難得一見的笑顏，而靠在他肩上自拍的女子則用了一個笑臉貼圖擋住自己的真實面貌。

該報稱，這則推文引來不少網友關注，紛紛在推文下留言“公主殿下”、“公主吉祥！皇上萬安！”、“都說是公主，過來跪拜一下”。

有網友則留言稱“習近平這表情外人基本看不到”，如此非官方的照片在X上流傳，也讓外界懷疑，“My moment”究竟是否真的是由習明澤本人使用？查看該帳號過去的推文內容，除了中共式的宣傳文和部分情緒性推文外，也出現疑似中共領導階層專用車“紅旗L5”的車內影片，代表賬號主身份極為特殊。

據自由時報稱，“My moment”也與中國官方媒體、英文版《中國日報》近日在X上推出的“X's Moments（學習時代）”的宣傳帳號名稱類似，“X's Moments”曾被外界認為是習近平的個人X帳號，引來不少關注。