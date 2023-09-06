習近平受中共元老斥責？

中國/習近平/北戴河

近期有日本媒體報導說，中國領導人習近平在北戴河會議上，因國家方向問題受到中共黨內元老的斥責，他因此向親信幕僚表示沮喪。對此中國民主運動者王丹今（6）日在臉書發文說，不相信日媒的說法。他並對真實性存疑。但此消息引發熱議。

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據新頭殼今天引述消息報道稱，日媒報導習近平受中共元老指責，中國民運人士王丹認為，消息並不準確，真實性存疑！

近期有日本媒體報導說，習近平在北戴河會議上，因國家方向問題受到中共黨內元老的斥責。

王丹在臉書粉專《王丹網站》上指出，以他對中國的長期的觀察和掌握的信息，日媒的消息並不準確，除非日媒拿出可靠的證據，否則他不相信這消息的真實性。王丹強調，若中共元老真有這樣的實力，根本就不會讓習近平連任，或眼看習近平清洗他們的親信。王丹補充，他掌握的情況是，中共元老們早就被“保護性隔離”。

王丹最後稱，日媒發布的這條消息，很可能又是“習下李上”傳言的翻版，準確度不高。

據該報刊列網友們也紛紛在文章下留言說：“元老們若嫌命長，才夠膽斥責習近平。”、“習近平連胡錦濤都敢當面押走，元老對他來說算個屁。”、“我也不相信。元老們不可能指責習近平，除非不想活了！”