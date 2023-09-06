習近平缺席G20：外國駐華使節稱證實令人擔憂的趨勢

中國/與西方斷絕聯繫

對於幾位駐華外國外交官來說，中國國家主席習近平本周將不會出席印度G20峰會的消息證實了一個令人擔憂的趨勢：即北京正在與西方及西方的盟友斷絕聯繫。

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路透社今天報道稱，這些國家的十多位駐華使節向路透社詳細介紹了他們在接觸中國官員和獲取有關中國的其他信息來源方面，所面臨的越來越大的困難。由於此事敏感而要求匿名的特使們表示，儘管中國放棄了三年來阻礙外交活動的嚴格疫情控制措施，但這一趨勢在 2023 年變得更加明顯。

曾擔任澳大利亞駐香港外交官的外交政策分析師瑞安·尼拉姆(Ryan Neelam)表示，這一事態發展凸顯出，在習近平的嚴格統治下，官員們對與外國勢力打交道變得更加謹慎。

洛伊研究所公共輿論和外交政策主任尼拉姆說：“這會在整個體系中產生涓滴效應，使下級官員、官僚和外交官不太願意不按計畫行事。”

近年來，中國與西方的關係在一系列問題上急劇惡化，從北京不願就烏克蘭入侵問題譴責盟友俄羅斯，到敏感技術議題和台灣的緊張局勢。

中國沒有解釋習近平為何沒有率領北京代表團前往新德里參加9月9日至10日的會議。習近平十多年前上任以來參加了歷屆G20峰會。中國只說總理李強將代表中國。

中國與東道國印度的關係緊張，分析人士稱這可能是一個因素，但更廣泛地說，習近平今年的國際旅行大幅減少，僅限於北京認為友好的國家。習近平只離開中國兩次——在莫斯科會見俄羅斯總統普京，以及上個月在南非出席金磚國家主要新興經濟體會議，習近平還放棄了一次主旨演講，但中國沒有做出任何解釋。

相比之下，習近平在 2022 年進行了五次出國訪問，儘管當時中國邊境由於嚴格的流行病控制而實際上關閉，並在 2019 年新冠疫情爆發之前進行了十幾次出訪。

法國總統馬克龍和美國國務卿布林肯等一些西方領導人今年曾前往中國與習近平舉行會談。

但對於幾位駐北京的西方特使來說，與新冠疫情大流行之前相比，與中國官員甚至與國家有關的智庫學者的定期接觸已經減少，智庫在向世界解釋中國政策方面發揮着關鍵作用。

幾位外交官表示，為出訪的政要安排訪問、制定協議和確保媒體訪問也變得越來越困難。

外交官們表示，在安排會議時，中國官員嚴格遵守照本宣科的評論，而一些外交官則說，他們遭遇了民族主義學者的敵對行為。他們表示，這降低了駐華外交官反饋給本國首都的信息質量。

路透社7月報道了一些外交官稱他們也面臨中國當局加強審查和干預的情況。

不過，與中國關係密切的兩個國家的使節表示，他們沒有遇到此類問題。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫雲表示，中國越來越多地利用限制准入或不參加活動作為針對與中國有分歧的國家的“槓桿”。孫雲說：“中國將接觸視為影響其他國家行為的槓桿手段。”她還說，她還聽說西方外交官在中國缺乏准入和安全限制的情況“加劇”。

分析人士表示，隨着中國加強全面的國家安全行動，部分目的稱是剷除外國間諜，這種趨勢短期內幾乎沒有跡象表明會停止。

美國卡內基國際和平基金會高級研究員趙通表示，“當中國官僚機構內部反西方情緒高漲時，與西方官員的頻繁接觸或密切工作關係可能會引發人們對他們政治可信度產生質疑。”該研究員稱，“對於中國官員來說，此類接觸的好處已經變得不那麼明顯，而政治和安全風險卻在增加。”