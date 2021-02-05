中國COVID疫苗助攻 塞爾維亞接種率歐洲排第二

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（法新社貝爾格勒5日電） 根據牛津馬丁學院網站「用數據看世界」（Our World in Data），僅有700萬人口的巴爾幹半島小國塞爾維亞，已有超過45萬人接種疫苗，在歐洲接種率排名第二，僅次於英國。

塞爾維亞和歐洲他國的其中一個主要差異，在於大多數2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗來自中國國藥集團（Sinopharm）。

正當歐洲聯盟的疫苗計畫因藥廠延後交貨與各種爭議受阻之際，塞爾維亞早已先行一步，將目光投向中國制和俄羅斯制疫苗。

當登記施打疫苗時，塞爾維亞民眾可以自由選擇是要美國輝瑞（Pfizer）、俄國「衛星 - V」（Sputnik V）還是中國國藥集團的疫苗。

然而仍以國藥集團疫苗占最大宗。塞國在1月中收到100萬劑的國藥集團疫苗後，隨即展開大規模的施打計畫。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）將疫苗計畫的成功歸因於他的私人友誼與外交。

他告訴當地媒體有關他和中國達成有關疫苗的「絕佳交易」，他說：「我去年10月寫信給中國國家主席習近平，然後價格就戲劇性地調降。」

武契奇還說：「如果你知道價錢的話，你未來會為我立一座紀念碑。」（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）

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