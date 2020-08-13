以色列和阿聯酋宣布建交 特朗普：驚人的突破

阿聯酋宣布與以色列實現關係正常化。這一聲明使阿聯酋成為第一個與以色列建立外交關係的海灣阿拉伯國家，也是第三個與以色列建立積極外交關係的阿拉伯國家。此前，約旦和埃及都和以色列達成和平協議。特朗普表示，這是驚人的突破。美國國務卿蓬佩奧也表示，這是中東邁向和平決定性一步。在一份聲明中，蓬佩奧表示，對於世界上兩個技術最先進的國家來說，這是一項了不起的成就。波斯灣島國巴林祝賀阿聯酋與以色列實現關係正常化。

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巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動哈馬斯13日揭露以色列與阿聯酋達成的歷史性和平協議是給巴勒斯坦開的一張空頭支票，因它“無助於巴勒斯坦事業”。它不會為巴勒斯坦事業服務，被視為是剝奪巴勒斯坦人民權利的延續。哈馬斯表示，這項協議應該被拒絕、被譴責。

據路透社報道，白宮高級官員稱，根據協議，以色列已經同意暫停對意圖吞併的約旦河西岸部分地區聲索主權。

以色列總理內塔尼亞胡和阿布紮比王儲、阿聯酋武裝部隊副總司令謝赫·穆罕默德·本·紮耶德在8月13日的電話會議中籤署了該協議。這份協議被稱為《亞伯拉罕協議》，是自1994年以色列和約旦簽署和平條約以來首個阿拉伯國家與以色列簽訂的此類協議。

路透社認為，由於特朗普尋求在11月的總統大選中連任，該協議的簽署為其贏得了外交政策上的成功。

白宮官員表示，特朗普的高級顧問賈里德·庫什納、美國駐以色列大使戴維·弗里德曼、美國中東問題特使阿維·伯科維茨、國務卿蓬佩奧以及白宮國家安全顧問奧布賴恩都參與了談判。