法國總統馬克龍贊阿聯酋與以色列達協議 伊朗報紙威脅攻擊阿聯酋

法國總統馬克龍周五8.14在阿聯酋與以色列達成雙邊關係正常化協議的第二天，向阿聯酋表示祝賀。他讚揚阿聯酋做出了一個勇敢的決定。

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馬克龍在推特中說：“（我）希望這將有助於在以色列人和巴勒斯坦人之間建立公正和持久的和平”。他還說已將這些話告訴了特朗普總統，內塔尼亞胡總理和穆罕默德·本·紮耶德王儲。法新社說，全球領導人通過伊朗與阿聯酋達成的這個協定，對重啟目前垂死狀態的中東和談抱有希望。

阿聯酋和以色列本周四達成協議，這個兩國關係走向正常化的協議，是通過美國談判達成的，具有里歷史意義。該協議簽署後，將使阿布紮比成為第三個走這條路阿拉伯國家。以色列建國以來，阿拉伯國家與以色列建交的，只有埃及（1979）和約旦（1994）。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）周四已對以色列在此情況下“凍結”吞併巴勒斯坦領土的決定表示了歡迎。

該協議是美國總統唐納德-特朗普首先宣布的，據阿聯酋稱，該協議將使以色列中止近期在被佔領西岸的吞併計畫。但是，以色列總理內塔尼亞胡並未證實這一點。事實也並非如此：他說，“吞併”這塊被占巴勒斯坦領土的計畫推遲了，但以色列“並未放棄”。

伊朗極端保守派報紙《宇宙報》(Kayhan)宣布阿布紮比與以色列達成關係正常化協定之後，就變成了任何親伊朗武裝可以襲擊的合法目標。

美國在大選前80天撮合完成這個外交運作被特朗普認為是他的一大外交勝利，將有助於他的選戰。因為他一直被民主黨人批評不懂外交，斷送了美國與盟國的良好關係。

此外，聯合國安理會周五駁回了美國要求延續對伊朗武器禁運的提案。這個武器禁運措施應該在今年10月到期。美國國務卿蓬佩奧譴責聯合國安理會的這個做法是不可原諒的失敗。