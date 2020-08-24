蓬佩奧中東訪問首日 哈馬斯施壓以色列籲結束加沙封鎖

美國國務卿蓬佩奧周一開啟中東5天訪問，旨在鞏固阿聯酋-以色列的關係正常化，推動地區其他國家加入該進程。在他抵達耶路撒冷的訪問首日，哈馬斯呼籲中東地區領導人“打破沉默” 結束以色列對加沙的封鎖。

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自近期巴勒斯坦向邊界地帶發射火箭彈和燃燒氣球引發以色列數十起火災之後，以軍自8月6日起幾乎每天轟炸加沙地帶。 以色列對加沙的封鎖已有超過十年，此前以軍還封鎖了長期以來唯一開放的商品通道凱雷姆沙洛姆。導致當地唯一的一座電力中心關閉。

哈馬斯周一聲明譴責以色列的新措施是犯下“危害人類罪”，呼籲國際組織和“地區決策者們”“打破沉默，結束封鎖”。同時還聲稱，與以色列的關係“正常化”將推動以色列繼續“維持對巴勒斯坦人的罪行和侵犯”

在8月13日阿聯酋宣布與以色列關係正常化之後，美國國務卿蓬佩奧周一在耶路撒冷開啟中東4國的訪問行程，鞏固阿以成果，希望推動地區其他阿拉伯國家加入這一進程。在訪問以色列之後，他將前往喀土穆會晤蘇丹領導人，蘇丹是一個長期接待哈馬斯成員的國家。蓬佩奧此行最後將訪問巴林和阿聯酋。

在蓬佩奧抵達以色列之前，以軍宣布黎明時對加沙地帶的哈馬斯陣地實施了新打擊，作為對巴勒斯坦方發射燃燒氣球的回應，以軍發言人說，國防軍戰鬥機和坦克打擊了位於加沙南部的哈馬斯軍事據點及其地下設施。

據報道，哈馬斯和以色列共進行過三場戰爭（在2008年、2012年和2014年）。在聯合國、埃及和卡塔爾的斡旋下雙方於去年達成停火協議。協議規定卡塔爾每月向失業率高達50%的加沙提供3千萬美元財政援助及其它促進經濟的項目，法新社報道援引消息指，對這些項目落實的看法分歧是導致哈馬斯與以色列交火的關鍵原因。