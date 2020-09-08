以色列和阿聯酋建交 9月中將在白宮簽和平協議

法新社8日消息，以色列、阿聯酋在美國總統特朗普居中斡旋下8月13日達成一項歷史性的和平協議。9月15日，兩國將在白宮簽和平協議。這是以色列建國以來，第三份與阿拉伯國家達成的和平協議，以色列總理內塔尼亞胡形容是 “歷史性的一天”。美國總統特朗普則表示，期待更多阿拉伯國家效仿阿聯酋。

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中東國家以色列、阿聯酋在美國總統特朗普居中斡旋下，在13日達成一項歷史性的和平協議。特朗普將其視為外交政策的重要勝利。

以色列和阿聯酋8月13日宣布建立全面外交關係，這也代表以色列暫停吞併約旦河西岸佔領區計畫。

這是以色列1948年建國以來，第三份與阿拉伯國家達成的和平協議，此前曾與埃及、約旦恢復正常外交關係。阿聯酋外交部聲明指，兩國代表團將在未來幾周舉行會議，就能源丶旅遊丶直航丶投資丶安全丶通信和技術等領域簽署雙邊協議。

以色列總理內塔尼亞胡 (Benjamin Netanyahu)8月曾表示說，這個突破性的協議對以色列來說是 “歷史性的一天”，也歡迎以色列與阿拉伯世界關係的 “新時代”到來。

根據協議，特朗普要求以色列暫停吞併約旦河西岸地區的計畫。內塔尼亞胡指出，吞並行動有朝一日仍可能進行，但必須與華盛頓合作，“我的計畫沒有改變，即與美國充分協調，擴大我們在朱迪亞和撒馬利亞的主權”。

阿布紮比王儲阿勒納哈揚 (Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan)在推特上確認了兩國建交事宜。他說：“在與特朗普總統和內塔尼亞胡總理的通話中，達成了一項協議，以阻止以色列進一步吞併巴勒斯坦領土......阿聯酋和以色列還同意進行合作，並為建立雙邊關係畫下藍圖。”

美國總統特朗普在白宮發表聲明說：“49年過去後，以色列和阿拉伯聯合酋長國將全面實現外交關係正常化。既已破冰，我期待更多的阿拉伯和穆斯林國家會追隨阿聯酋的腳步。”