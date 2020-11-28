伊朗最高領袖誓言就暗殺案進行報復 總統公開譴責以色列

伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊11月28日發表聲明誓言，將就27日遭到暗殺的伊朗核物理專家法克里紮德（Mohsen Fakhrizadeh）遇害一事展開報復，指將對背後指示者加以懲罰。他還強調，法克里紮德生前的工作必須繼續下去。伊朗總統魯哈尼也發表講話，譴責以色列暗殺了這名重要的伊核能科學家。

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據伊朗伊斯蘭共和國通訊社27日報道，59歲的伊朗國防部“研究和創新機構”負責人、首席核科學家法克里紮德當天下午在首都德黑蘭東部的阿布薩德（Absard）小城道路上被暗殺。目前沒有組織或個人宣布對襲擊負責。伊朗媒體隨後曝光了法克里紮德遭暗殺的細節及車內畫面。畫面中，車內三人都已失去了意識，血流不止。據伊朗媒體報道，一輛裝有炸藥的貨車在法克里紮德的車輛附近爆炸，當車輛停下後，至少5名槍手持機關槍向法克里紮德的座車掃射。

法克里紮德乘坐的黑色尼桑轎車的擋風玻璃上子彈洞口明顯。他曾是國際原子能機構2015年對伊朗核計畫進行“最終評估”時唯一被點名的伊朗科學家。他也是伊朗革命衛隊的一名高級軍官，並在德黑蘭的伊瑪目侯賽因大學擔任物理學教授。法克里紮德被西方情報部門指控，曾在2000年初期伊朗核武項目解散前領導了所謂的“AMAD項目”。他還被懷疑此後仍在伊朗私下發展核武器的努力中扮演着舉足輕重的角色。

法赫里紮德生前也一直受到聯合國安理會的資產凍結和旅行通知要求限制。因為安理會指，國際原子能機構（IAEA）曾要求對他進行訪問，但遭到了德黑蘭當局的拒絕。據以色列《國土報》27日報道，以色列總理內塔尼亞胡2018年還曾在一場新聞發布會上將法克里紮德作為伊朗核武器項目負責人點名，“記住這個名字。”

哈梅內伊在聲明中稱，“我國著名核物理學家穆赫辛·法克里紮德在罪惡和殘酷的僱傭軍暴行下殉難……所有相關人員應將兩個重要問題提上日程：追查罪行並嚴懲恐怖分子，以及繼續在法克里紮德活躍的所有領域開展科學和技術工作。”此外，魯哈尼還發表電視講話表示，對法克里紮德遇難表示哀悼，並強烈譴責此次恐怖主義襲擊。他譴責宿敵以色列試圖通過暗殺法克里紮德來製造“混亂”，但他說伊朗不會落入 “陷阱”。魯哈尼說，“伊朗聰明，不會落入猶太復國主義分子的陰謀陷阱。他們想製造混亂，但他們應該知道，我們已經看清了他們的手，他們不會成功。”

魯哈尼在講話中說，“猶太復國主義政權沾染了法克里紮德的鮮血”，國防部將和伊朗的科學家們一道，儘力彌補這位科學家去世帶來的遺憾。他強調，伊朗的敵人必須知道，暗殺行為不僅不會減弱伊朗人民加快發展科學的決心，反而使伊朗更加堅定。他說，伊朗國防部將加大努力和投入，並通過有效的部署來填補法克里紮德的空白。

另據《紐約時報》報導，一名美國官員和另外兩名情報官員證實，以色列是這次襲擊的幕後黑手，但沒有提供更多細節。 魯哈尼說，“這起野蠻的暗殺事件表明，我們的敵人正處於緊張的幾周內，在這幾周內，他們感到......他們的壓力在下降，全球局勢在變化。”今年年初，美國動用無人機在伊拉克首都巴格達國際機場附近擊殺了伊朗負責對外行動的高級將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），隨後引發美伊關係進一步緊張。