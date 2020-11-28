尼米茲號航母戰鬥群重返海灣 美海軍：無針對特定威脅

伊朗核計畫負責人法赫里紮德(Mohsen Fakhrizadeh)11月27日遭到暗殺。而在他遇刺的幾天之前，美國海軍“尼米茲”號(USS Nimitz)航母戰鬥群本周回到波斯灣部署，引發猜測 。美國海軍則在28日表示，該部署無關任何特定威脅。

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美國海軍第五艦隊發言人麗貝卡·雷巴里奇（Rebecca Rebarich）28日在發送給媒體記者的電子郵件聲明中說，“尼米茲”號航母作戰群25日開始返回海灣，這一調派命令與美國從阿富汗和伊拉克戰場撤軍有關，並非由具體威脅誘發。聲明指，“這一舉動能確保我們有足夠能力應對撤軍中出現的任何威脅、震懾敵人任何想要針對我方部隊的行徑。”據悉，美海軍第五艦隊長期駐紮海灣國家巴林。

美軍先前多次向海灣派遣尼米茲級航母，“尼米茲”號航母是其中之一。這艘航母9月穿越霍爾木茲海峽，繼而抵達海灣。美國海軍方面消息顯示，“尼米茲”號航母作戰群11月上旬停靠巴林港口，後續與日印澳海軍軍艦一同在阿拉伯海北部海域參加“馬拉巴爾”海上聯合軍演。

美國有線電視新聞網（CNN）以一名要求不公開姓名的美國國防部官員為消息源報道，調派航母返回海灣的決定在伊朗核物理學家遇害以前作出，原本為確保美軍安全撤回，但同時可以“向伊朗釋放信號”。伊朗方面暫時沒有直接回應美軍航母最新動向。但伊朗常駐聯合國代表馬吉德·塔赫特-拉萬希（MajidTakht Ravanchi）當天警告美國和以色列不要做“冒險舉動”。