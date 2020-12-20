內塔尼亞胡直播接種新冠疫苗 成為以色列國內第一人

以色列總理內塔尼亞胡11月19日在特拉維夫附近的謝巴醫療中心（Sheba Medical Center），直播接種了預防新冠肺炎的疫苗，成為該國第一個接種新冠疫苗的人。

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內塔尼亞胡現年71歲，周六在醫生的幫助下接種了由美國輝瑞製藥有限公司和德國生物新技術公司合作研發的新冠疫苗。完成接種以後，他在一處觀察點休息30分鐘，以監測是否出現過敏反應。

輝瑞首批疫苗10日運抵以色列。內塔尼亞胡稱，“我要求率先接種疫苗……是為了做表率，鼓勵大家接種。”不過，美聯社援引一份民意調查結果報道，不少以色列人目前不願接種新冠疫苗。

內塔尼亞胡則在推特的帖文中寫道，“人均打一針，是所有人健康的一大步。今晚在去接種疫苗的路上，我想起孩子們在照顧他們的父母；想要真正擁抱祖父母的孫輩；企業主需要能夠重開自己的生意；能夠重新開放我們的國家並使其回到原來的狀態。”

內塔尼亞胡隨後寫道，“我感覺很棒。去接種疫苗！現在，我要求每個人都遵守規則：保持距離、手、面具和防止聚集。如果每個人都獲得更快的疫苗接種，那麼我們將更快地恢復生活，首先是經濟。我們將投入更多的資源和精力來恢復原來的狀態。這取決於我們所有人！”

以色列衛生部長尤利·埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）隨後也接種疫苗。以色列總統、軍方高官等其他領導人定於20日與醫護人員一起接種。疫苗接種計畫將在10家醫院和疫苗中心開展，接種範圍今後數周將擴展至60歲以上民眾。