Covid-19：伊朗宣布購得上千萬支疫苗

伊朗官方證實，已購得1600多萬支抗Covid-19病毒疫苗，可供應10%的國民。德黑蘭同時也在自主研發疫苗。

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伊朗面對Covid-19疫情，在實施了數周的嚴格衛生限制後，新感染人數和死亡人數都已大幅減少。12月26日截止的統計數字顯示，有5760個新感染病例，134人死亡，實現了近一個月以來最大的降幅。但德黑蘭政府的疫苗政策仍不清晰。社交媒體上出現了要求伊朗當局購買疫苗的呼聲。

伊朗已購得疫苗

包括伊朗央行行長在內的官員現已證實，儘管美國制裁，德黑蘭成功支付了用於購買1600多萬支抗Covid-19病毒疫苗所需的款額。據本台RFI記者Siavosh·G周日（2020年12月27日）發自德黑蘭的消息，這批疫苗足以供應伊朗10%的國民。

伊朗是通過世界衛生組織牽頭建立的Covax公平獲得疫苗體系獲得的。理論上，美國的制裁不包含食品和藥品，而實際上，國際金融機構的趨勢是拒絕與伊朗有關的交易，以避免面臨可能引發的糾紛。

伊朗也研發疫苗

伊朗官員沒有對外透露，將提供的疫苗是哪一種。不過，衛生當局表示，德黑蘭即將開展其自主生產的抗Covid-19病毒疫苗的首批人體試驗。在此之前，已有56名自願者接種了這種仍在研發階段中的疫苗，下一步就要擴大規模，對數千人開展接種試驗。伊朗當局預計將在2021年春季生產其自主研發的疫苗。此外，德黑蘭還宣布，伊朗將與其它國家合作，很可能是俄羅斯或中國，共同生產疫苗。

存檔圖片： 德黑蘭地鐵內一景 Image d'archive ：dans le métro de Téhéran © WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS 路透社

伊朗遭疫情重創

本台RFI法文報道提到，面對上述聲明與承諾，伊朗民眾依然對能否分享疫苗感到擔心。儘管新感染人數和死亡人數都已下滑，但德黑蘭官方統計顯示，伊朗全國已有近一百二十萬人遭Covid-19病毒感染，近五萬五千人死亡。伊朗是近東和中東地區Covid-19疫情最嚴重的國家。