伊朗扣押韓國番號油船或令韓國改變高層訪問安排

一艘懸掛韓國旗幡的運油船2021年1月4日在波斯灣水域被伊朗革命衛隊船隻截獲扣押。

伊朗革命衛隊4日晚間宣布在波斯灣水域扣押一艘懸掛韓國旗幡的運油船及船上20名船員。這是最近一年多來，伊朗海軍首次在海灣扣押外國船隻。此舉有可能令韓國副外長原定的伊朗訪問安排生變。

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據伊朗革命衛隊網站周一發布的消息，這艘打着韓國旗幡的運油船被扣押，是因為它反覆違反有關海洋生態的法律。消息稱，船上裝載有7200噸石化產品。二十名船員中有韓國人，也有印尼人、越南人和緬甸人。

消息傳出後，韓國政府呼籲伊朗儘快對油船及船員放行，並向海灣地區派出一支反海盜行動隊。

此時正值伊朗與美國關係持續緊張升級。特朗普政府在任期即將結束之際，進一步對伊朗施加壓力。伊朗也剛剛在周日紀念其革命衛隊高級將領蘇萊曼尼在伊拉克被美軍無人機突襲擊斃一周年。周一，美軍尼米茲航空母艦又宣布取消返回美國的計畫，將繼續駐留海灣地區，以因應針對即將卸任的美國總統特朗普以及其他美國高層負責人的威脅。

伊朗此時也正試圖爭取韓國解凍在美國對伊朗制裁措施下凍結的資產。韓國副外長原定本周末前往德黑蘭，與伊朗外長會談。就在扣船消息宣布之前，伊朗當局還在抱怨韓國銀行遲遲不肯解凍這筆 70億美元的伊朗資產。

但扣船事件有可能令這一訪問安排生變。韓國外交部一名負責人周二表示，韓國正在考慮是否維持這項安排。

伊朗外交部周一表示，扣船行動完全是出於海洋污染技術原因。伊朗地方海洋部門一名負責人向當地媒體表示，該運油船在途徑水域造成嚴重污染。 在被扣押前，無視革命衛隊海巡船的警告，繼續行進。