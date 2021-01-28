以色列超大規模疫苗接種有效跡象 鼓舞人心

以色列超大規模疫苗接種運動顯示出的有效跡象足以振奮人心。該國正在考慮實施集體豁免，並於四月開始實行一種健康“護照”。

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以色列定意進行兩項與新冠病毒Covid-19的追逐賽。 第一項的目標是全民接種疫苗，以達到全民集體免疫比率。它也得益於當局很早就與實驗室達成協議，以及動員了這個約800萬居民人口國家的健保局出納組。

全球獨一無二的，這經驗也讓以色列可以敞開分享該國所獲得疫苗接種結果的數據。此外，這也是以色列國與輝瑞藥廠之間所訂一項協議的內容。初步結果非常振奮人心。針對135000名接疫苗種者所做調查結果顯示，一小部分健康需受保護的接種者生病，約0,05%，第一次注射會引起抗病毒反應，直到幾周後再度注射，才真正具有免疫的能力。 在確定的20名接種疫苗的患者中，沒有一人出現嚴重的疾病，因此沒有人住院。

接種者出現的不適癥狀僅是頭疼、咳嗽、感到疲倦。沒有一個人有發燒超過攝氏38,5°C。副作用很少。預定懷孕婦女及年輕人也要接種疫苗。這種向前邁進給以色列社會有一種在隧道盡頭看到光明的感覺。但與此同時，所傳來的疫情的消息並不好。在下令實施第三次封鎖令的一個月後，以及加強封鎖手段後的兩個半星期後，每日新增確診病例幾乎沒有下降，而且繼續一直高升。每天有逾8000個新增病例，以及超過一千人都是病況嚴重地住院。學校都關閉了。對於大眾所帶來心理及精神上的後果難以估計。

長期超前部署

重病患者的人數正保持穩定不變，但特別要指出的是，疫苗接種運動每天保護了逾200,000人的性命。衛生當局已經向超過200萬人（亦即該國人口的四分之一）施打了BioNTech輝瑞藥廠的疫苗。 他們當中，逾70％是年齡超過60歲以上者，以及醫院工作人員。 施打疫苗運動 成功的原因在於4個覆蓋全民的國家健康保險出納組小型的地區健康組織。這些組織負責處理那種迅雷不及掩耳的“閃電戰爭”。這個名為Clalit的組織是早在第一次大戰前就成立的最古老健保出納組織，是在以色列建國之前就成立的。由於歷史的緣故，以色列這個國家視總動員習以為常。他們的領導人非常積極。

在尚未看到疫苗有效果之前，他們立刻設法與藥廠實驗室談判達成協議，沒有資金不足的問題。輝瑞藥廠也獲得自己所要的，該公司可以接觸個資的統計數據。

以色列所采戰略是保持超前部署，它於去年春天開始第一次全國封鎖措施，比法國早實施。他們很早就預備好口罩，而當時在法國，口罩還被視為怪誕、異端。接着，第二次，以色列還採取了集體隔絕，並管控的更加嚴峻。如同亞洲或阿爾及利亞，這個像一個小島的以色列，封鎖其邊界。在這國家的主要入口 - 特拉維夫機場也被關閉。至於疫苗接種，這也成了國家大事，以色列的雄心是到今年四月，實施一種健康護照，能夠循序漸進地讓人民過一個比較自由開放的生活。