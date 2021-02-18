以色列與敘利亞就交換戰俘間接談判

敘利亞透露，正與以色列談判交換戰俘事宜。以色列媒體已證實了這一說法。

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敘利亞官方媒體消息說，在俄羅斯調停下，正與以色列展開間接談判，以期就交換囚犯達成協議。

本台RFI法文網周四（2021年2月8日）刊出記者Paul Khalifeh發自貝魯特（Beyrouth）的報導，俄羅斯的調停是要讓敘利亞釋放一名年輕的以色列女子交換一名敘利亞籍的男子和另一名女子。

敘利亞官方通訊社Sana透露，以色列女子因在臨近戈蘭高地（Golan）的地區誤入敘利亞境內，而遭逮捕。這一報導沒有提及這名以色列女子的身份細節或某個具體日期。

據以色列媒體報導，這一事件發生在近兩周前，遭敘利亞逮捕的這名年輕女子現年25歲。以色列安全機構主管與政府中負責戰俘事務的協調員於近日前往莫斯科，在俄羅斯調停下與敘利亞展開談判。

敘以將交換囚犯

敘利亞方面周三的消息還提到，雙方現已就交換囚犯達成協議。敘利亞釋放這名以色列女子，交換以色列釋放一名被判強制勞動的女子和一名在2016年因被控對以色列有敵意行動而被判14年徒刑的男子。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Map of Syria locating the T4 military airport, damaged by an aerial attack carried out by Israel, Syria's state news agency said. © AFP 法新社

以色列空襲敘利亞

敘以雙方本次間接談判在時間上恰逢以方戰機近期經常在敘利亞空襲忠於大馬士革的部隊及其伊朗與黎巴嫩盟軍。