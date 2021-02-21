伊朗核問題：德黑蘭考慮歐洲的提議

法廣存檔圖片：國際原子能機構總幹事格羅西在聆聽伊朗原子能機構負責人薩利希的發言 攝於2020年9月21日 奧地利 維也納 Image d'archive RFI : Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, écoute en tant que chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique Ali-Akbar Salehi prononcer son discours à l'ouverture de la Conférence générale de l'AIEA à leur siège à Vienne, en Autriche, le 21 septembre 2020.

周六夜間抵達德黑蘭的國際原子能機構總幹事按計畫周日會晤伊朗原子能事務的負責人。伊朗表示，考慮歐洲的提議與美國舉行非正式會晤。

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在伊朗當局即將於2021年2月23日星期二遵照議會決定，執行限制與國際原子能機構（AIEA/IAEA）合作前兩天，於周六夜間抵達德黑蘭的國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）周日會晤了伊朗原子能機構負責人薩利希（Ali Akbar Salehi）。

法廣存檔圖片 ： 伊朗核設施衛星圖片 Image d'archive RFI : Image satellite du site iranien de Fordow où le pays enrichit de l'uranium. © 法新社 AFP

據本台RFI記者Siavosh Ghazi周日（2021年2月21日）發自德黑蘭（Téhéran）的報導，伊朗現在傳遞出的信息似乎有些矛盾。副外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）首先明確，德黑蘭將不再履行與國際原子能機構之間的協議，這意味着限制國際原子能機構對伊朗境內核設施的檢查。但阿拉格齊副外長同時確認，伊朗正在研究歐洲外交高層的建議，與美國開展非正式接觸。

法廣存檔圖片：歐盟外交與安全政策高級代表博雷利 攝於 2021年2月9日 布魯塞爾 Image d'archive RFI : Le Haut commissaire européen aux Affaires étrangères Josep Borrell, lors d'un débat au Parlement européen, à Bruxelles le 9 février 2021. © Olivier Hoslet, Reuters 路透社

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）建議2015年伊朗核協議的簽署國舉行一次非正式會議，即法國ˎ 德國ˎ 英國ˎ 中國ˎ 俄羅斯和伊朗，並邀請在2018年退出核協議的美國與會。伊朗副外長在對外披露這一消息時還表示，德黑蘭將很快就此予以答覆。

伊朗與美國之間的平行機制

德黑蘭要求取消特朗普自2018年以來的所有制裁措施。伊朗就此保證，將重新遵守它的所有承諾，限制核計畫。伊朗方面表示，也許需要就建立一套伊朗與美國雙方的平行機制展開討論。這種解決辦法可能會賦予2015年伊核協議新的生命，尤其是美國重返P5+1機制。