教宗方濟各伊拉克會晤伊斯蘭大教長

拜訪伊斯蘭教什葉派大教長西斯塔尼被認為是羅馬天主教宗方濟各對伊拉克歷史性訪問行程的重要活動安排之一。

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正在對伊拉克進行歷史性訪問的羅馬天主教教宗方濟各（le Pape François）周六早上在什葉派穆斯林聖地納傑夫（Najaf）會晤了伊斯蘭教大教長（le grand ayatollah, 也譯大阿亞圖拉）。伊斯蘭教什葉派大教長西斯塔尼在一份聲明中指出，伊拉克的基督徒應該享有和平生活。

本台RFI特派記者Arthur Herlin周六（2021年3月6日）從伊拉克發回報導指出，這一歷史性會晤表現在兩個方面：這是天主教教宗首次會晤伊斯蘭什葉派大教長；什葉派穆斯林西斯塔尼大教長通常不會晤國家元首。

現場情況顯示，教宗方濟各登門拜訪西斯塔尼大教長時，面部表情莊重。九十歲高齡的伊拉克什葉派穆斯林最高精神領袖西斯塔尼讓其兒子在大門處迎接天主教教宗。這一私人會晤所持續的時間超過原先的預訂安排。兩位最高宗教領袖一致強調，兩個宗教之間合作與友誼的重要性，以益於伊拉克。方濟各感謝西斯塔尼捍衛弱者ˎ 人類生命的神聖，還有伊拉克人民團結的重要性。

天主教宗方濟各拜訪西斯塔尼大教長的目的是要提升與伊斯蘭什葉派之間的對話層級，有如兩年前與伊斯蘭教遜尼派穆斯林精神領袖之間的互動，成功奠定了雙方阿布達比共同文件的簽署。

莊重的歷史性會晤

兩位最高宗教領袖在納傑夫的會晤，一人身着白色，另一位是黑色，坐在一張矮座前。這就是天主教教宗方濟各與在伊拉克的伊斯蘭教什葉派穆斯林最高精神領袖西斯塔尼歷史性會晤所留下的畫面。教宗旁邊是多名天主教主教，沒有任何一位伊拉克政治領袖獲准進入這一歷史性會晤的房間。

法廣存檔圖片：羅馬天主教宗方濟各在伊拉克伊斯蘭教聖地納傑夫會晤什葉派穆斯林大阿亞圖拉西斯塔尼。攝於2021年3月6日 星期六 Image d'archive RFI : Rencontre historique à Najaf, entre l'ayatollah Ali Sistani et le pape François, ce 6 mars 2021 en Irak. © AFP - 法新社

納傑夫是伊拉克什葉派穆斯林的兩大聖城之一。最高宗教領袖西斯塔尼通常不會晤國內外政治領袖。兩位最高宗教領袖的對話沒有錄音。在歷時50分鐘的會晤結束後，外界得知，伊拉克上千萬什葉派穆斯林的最高精神領袖西斯塔尼認為，伊拉克的基督徒應該得以和平與安全的生活，享有憲法賦予的權利。伊拉克的基督徒不是二等公民。什葉派穆斯林最高宗教領袖西斯塔尼的這一表態極具影響力，教宗方濟各對此予以感謝。