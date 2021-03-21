法美日比四國在中東舉行海上聯合軍演

綜合消息顯示，法美日比四國軍方3月19日至22日在阿拉伯海和阿曼灣舉行阿拉伯海戰小組演習 (GASWEX)。參加此次軍演的包括法國海軍核動力航母“戴高樂”號航母打擊群、美國海軍艦艇及日本海上自衛隊護衛艦“有明”號等。法國海軍表示，此次演習結合了水面、防空和反潛作戰能力。艦艇和飛機在面對各種威脅時，結合自己的能力，增強相互操作性。

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據美國海軍中央司令部聲明介紹，在法國海軍“戴高樂”號航母打擊群的帶領下，這次四方水面、空中和水下的多邊聯合訓練是該航母打擊群自2月開始“克萊蒙梭21”部署任務以來進行的首次大型多邊演習。法國海軍第473特遣艦隊司令官馬克·奧斯達特（Marc Aussedat）說，“在這種現實和複雜的條件下進行訓練的能力當然是一種挑戰，但也首先是一種真正的機會。它使戴高樂航母打擊群及其美國、比利時和日本夥伴的能力投入到高端行動中，以確保我們共同價值受到威脅的任何戰略地區的安全。”

“戴高樂”號航母打擊群參與此次軍演的部隊包括航母及其航母航空隊、輔助艦FS Var (A 608)、阿基坦級一等護衛艦“普羅旺斯”號(D 652)和地平線級驅逐艦“騎士保羅”號(D 621)，比利時海軍“利奧波德一世”號護衛艦(F 930)和日本海上自衛隊“有明”號護衛艦、一艘法國海軍核動力攻擊潛艇和一架“大西洋2”號海上巡邏機。

參加演習的美海軍艦艇包括 “馬金島”號兩棲攻擊艦(LHD 8)、“皇家港號”導彈巡洋艦(CG 73)、P-8波賽頓海上巡邏機、F-35“閃電Ⅱ”聯合攻擊戰鬥機和F-16戰機等。美國海軍第五艦隊司令塞繆爾·帕帕羅（Samuel Paparo）說，“阿拉伯海戰小組演習傳遞了一個明確的信息，即關係很重要”。他說，“整合流程、系統以及指揮和控制的職能，加強關係和信任，這兩者都不能在危機時刻激增。”