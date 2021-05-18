巴以衝突繼續火力十足 延燒至黎巴嫩？

昨夜今晨，以色列軍方報復襲擊黎巴嫩軍事據點，據以色列軍方表示，自鄰國黎巴嫩發射來的火箭雖未擊中以色列，但以國軍方今天已發射炮火回擊。尚且沒有消息報告空襲是否造成人員傷亡。此前有消息報告有火箭彈自敘利亞向以色列發射攻擊。目前也沒有新的消息報告巴勒斯坦哈馬斯與以色列軍方是否有新的導彈互射。法新社說，美國周一再次阻止聯合國安全理事會通過呼籲中止以色列和巴勒斯坦人之間的暴亂，並保護平民的聯合聲明。美國總統拜登加強了幕後斡旋巴以停火的施壓行動。

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據法新社報道稱，以色列軍方表示，自鄰國黎巴嫩發射來的火箭雖未擊中以色列，但以國軍方昨夜今晨已發射炮火回擊。以色列軍方聲明表示，6次失敗的發射行動確定來自黎巴嫩，但火箭未進入以色列領土，「以色列炮兵則朝火箭來源方向開火」。

黎巴嫩軍方消息來源告訴法新社，有3枚火箭從黎國南部朝以色列發射。黎巴嫩南部的聯合國維和部隊在社群媒體推特（Twitter）發文表示，當地局勢已平靜下來。在火箭發射數小時之後，維和部隊已分別與黎巴嫩、以色列聯繫。

自以色列與巴勒斯坦武裝團體上周在加薩走廊爆發最新衝突以來，這已是第2次有火箭從黎巴嫩朝以色列發射。

據路透社報道，美國總統拜登及其助手周一開展幕後工作，敦促以色列與哈馬斯停火。

拜登在自己所在的民主黨中正面臨來自立法者的越來越大的壓力，要求其發揮更大的作用，但美國官員表示，拜登及其團隊選擇了比較低調的行事方式，與以色列官員和阿拉伯世界的美國盟友通話。

白宮發言人普薩基告訴記者：“我們現在的考慮是，在幕後進行這些對話…是我們可以採取的最具建設性的方法。”

拜登與以色列總理納坦亞胡通電話，這是自暴力衝突爆發以來的第三次。

白宮說，拜登“鼓勵以色列盡一切努力確保對無辜平民的保護”，並且兩國領導人“討論了以色列針對哈馬斯和加沙地區其他恐怖組織的軍事行動的進展”。

白宮的聲明說：“總統表示支持停火，並討論了美國為此目的與埃及及其他夥伴的溝通。”

拜登政府的支持者要求他儘快採取行動。自由派親以色列遊說團體J Street的發言人Logan Bayroff說：“我們對政府沒有更緊迫地採取行動感到非常失望。28名民主黨參議員在周日發表聲明呼籲立即停火，“以防止給平民造成進一步生命損失，並防止衝突進一步升級。”消息人士說，據信美國正在準備有關加沙人道主義重建的重大舉措。

美國軍方高級將領對巴以衝突表達擔憂。美國參謀首長聯席會議主席密利警告，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間衝突引發的動蕩恐蔓延至加薩（Gaza）以外地區。他指出，「繼續戰鬥對誰都沒好處」。密利（Mark Milley）飛往布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）會議時，對記者發表上述談話。他附和總統拜登，敦促交戰雙方讓衝突降溫。拜登曾說他支持以巴停火。

密利回應有關伊朗可能支持哈瑪斯的問題時表示：「衝突導致大量人員傷亡，我認為，這種程度的暴力引發的動蕩正擴大到加薩以外地區。」

儘管美國總統拜登在與以色列總理的通話中表示支持以巴停戰，華府今天第3度否決一項呼籲停止暴力的聯合國決議草案。據密利告訴記者：「沒有人否定以色列自我捍衛的權利。」但密利說，「話雖如此，暴力的程度已經到了繼續衝突對誰都沒好處的局面…平民喪生，兒童丟了性命。」密利說：「我的評估是，倘若繼續衝突，恐面臨更大範圍的動蕩，也可能引發一連串負面後果。」

以色列軍方說，密利發表上述談話後不久，6枚炮彈便從黎巴嫩射向以色列北部，但沒有越過邊界。

據路透社另一項報道稱，美國拜登政府批准可能向以色列出售7.35億美元精確制導武器的計畫，國會消息人士周一表示，儘管以色列和巴勒斯坦武裝分子正陷入暴力衝突，預計國會議員不會反對該交易。

三名國會幕僚表示，國會在5月5日正式收到這一商業軍售計畫的通知，這是在重大對外武器出售協議得以實施之前的常規審查程序的一部分。當時出售波音生產的聯合直接攻擊彈藥(JDAM)被認為是常規做法。上周該地區才爆發了多年來最激烈的敵對行動。

幕僚們說，當時負責審查此類軍售的國會外交事務委員會的民主黨和共和黨領導人都沒有反對。美國法律允許國會反對武器出售，但這次國會不太可能這樣做。

據法新社昨夜今晨報道稱，美國周一稍晚阻止聯合國安全理事會通過聯合聲明，聲明中呼籲中止以色列和巴勒斯坦人之間的暴亂，並保護平民。這是美國1周來第3次阻止這項聲明過關。

由中國、突尼斯和挪威起草的聲明是在前日提交安理會，預定由15個理事國周一通過。一名外交官告訴記者，美國暗示，「目前無法支持安理會的表態」。

記者取得的聲明呼籲：「緩和情勢，中止暴亂並遵守國際人道法律，包括保護平民，特別是兒童。」聲明中表示安理會對加薩危機的「深切關注」以及對巴勒斯坦家庭可能被逐出東耶路撒冷家園的「嚴重關切」，同時反對可能會使緊張加劇的「片面行動」。聲明歡迎國際間採取行動以緩和情勢，但未提及美國；並重申安理會支持透過協商達成兩國並存的解決方案，使以色列人和巴勒斯坦人能在「安全且獲得承認的邊界內和平共存」。