一名哈馬斯高級官員預測，巴以停火將在幾天之內達成，儘管雙方衝突周四進入第11天，以色列戰機發動了新的空襲，巴勒斯坦人也發射更多火箭彈。聯合國安理會就巴以停火推動決議案昨天再報新一次失敗。

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儘管戰事仍在持續，據路透社說，哈馬斯官員預測巴以一兩天內將停火。一名埃及安全消息人士表示，雙方在調解員協助下原則上同意停火，但細節仍在秘密磋商中。

據哈馬斯政治官員Moussa Abu Marzouk對黎巴嫩al-Mayadeen電視台表示，“我認為正在進行的停火努力將會成功，” Moussa Abu Marzouk表示，“我預計停火協議將在一兩天內達成，停火將在雙方同意的基礎上進行。”

據半島電視台說，聯合國中東和平特使Tor Wennesland正在卡塔爾會晤哈馬斯領導人哈尼耶(Ismail Haniyeh)。

但是戰事仍持續進行中，以色列和伊斯蘭激進分子皆表示不想停火。

巴勒斯坦衛生官員表示，自從5月10日戰鬥展開以來，已有228人死於空襲轟炸，使得加沙已然嚴峻的人道主義局勢雪上加霜。以色列當局公布的最新死亡人數為12人，以色列不斷遭受火箭彈襲擊引發民眾恐慌，紛紛逃進避難所。