巴以衝突奪244命 雙方21日凌晨2點起停火

巴以衝突至今已釀成雙方共244人喪生。媒體指出，以色列安全內閣5月20日已同意與控制加沙走廊（Gaza）的巴勒斯坦人組織哈瑪斯（Hamas）停火，將於21日凌晨2點開始生效。

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路透社報導，以色列銷量第一的《新消息報》（Yedioth Ahronoth）外交線記者艾契納（Itamar Eichner）推文，以色列安全內閣20日已同意停火，但未提供進一步細節。

以色列媒體和半島電視台（Al Jazeera）則指出，停火將於21日凌晨2點開始生效。哈馬斯官員證實會與以色列“共同且同步”停火。

以色列部隊與巴勒斯坦組織之間的交火進入第11天。法新社報導，巴勒斯坦外交部長與以色列大使20日在聯合國（UN）召開特別辯論時，彼此互相指責實施了“種族滅絕”。

巴勒斯坦外長馬里奇（Riad al-Malki）表示：“全世界都保持沉默，漠視對全部巴勒斯坦家庭的種族滅絕。”

在馬里奇演說期間，以色列駐美國駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）起身離席。埃爾丹隨後在會上指控哈馬斯的憲章如同納粹一般，致力於對猶太人民的種族滅絕。

據以色列警方表示，哈馬斯與其他伊斯蘭武裝團體發射的火箭，已在以色列境內奪走12人性命，死者包括1名孩童、1名印度人和兩名泰國人。

而根據加沙衛生部，以色列對加沙走廊的空襲造成232名巴勒斯坦人喪命，含65名孩童，另有1900人受傷。哈馬斯當局並指出，大片區域化為瓦礫，現有約12萬人流離失所。