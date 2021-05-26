聯合國核監督機構的負責人，國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)在周三出版的英國金融時報訪談中稱，伊朗的鈾濃縮計畫“非常令人擔憂”。格羅西說，伊朗正在以 “只有製造炸彈的國家才能達到的”純度水平濃縮鈾。消息說，伊朗將鈾濃縮到60%，而通常商用濃縮等級是2%、3%。

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據路透社今天引述金融時報稱，國際原子能機構負責人稱伊朗的核計畫 “非常令人擔憂”。

國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)表示，“一個國家將鈾濃縮到60%是非常嚴重的事情--只有製造炸彈的國家才會達到這個水平，”格羅西告訴該報。“60%幾乎是武器級了，商用濃縮等級是2%、3%。” 他說，發展其計畫是伊朗的“主權權利”，但他補充說：“這是個需要警惕的程度。”

據格羅西說，伊朗採取的大多數措施都可以相對容易地逆轉，但他補充說，已經發生的研究和開發水平則是個問題。據格羅西認為，“縱虎歸山難捉回--一旦你知道怎麼做，就是知道了。而壓制的唯一方法是通過核查，”他說，“伊朗的計畫已經成長，變得更加複雜，所以線性回歸到2015年已經不可能了。你能做的是讓他們的活動低於2015年的參數。”