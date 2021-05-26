對華關係升溫或影響阿聯酋與美國F-35戰機交易

綜合消息顯示，美國國防部對中東盟友阿聯酋與中國推進軍事關係感到憂慮，但暫時不會因而取消向阿聯酋出售F-35戰鬥機的計畫。

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《華爾街日報》5月25日報導指，據看過相關情報的美國官員透露，最近幾周，美國情報機構觀察到兩架屬於中國解放軍的飛機降落在阿聯酋的一個機場，並卸下了一箱箱的不明物資。這些官員認為，上述運輸航班以及其他中阿兩國之間開展安全合作的蛛絲馬跡，已讓美國官員提高警覺，並給美國向其盟國阿聯酋出售數百億美元先進武器的交易帶來了新的不確定性。

特朗普政府於去年11月10日發布聲明，批准向阿聯酋出售多達50架F-35戰鬥機、18架MQ-9B無人機等先進裝備，總價超過230億美元，並正式將這一軍售計畫通知國會。這一決定當時曾引起了美國在中東最重要的盟友以色列的顧慮。白宮易主後，拜登政府今年4月表示，在進行評估後，將推進特朗普政府批準的這一對阿軍售計畫。但美國官員最近指出，中國與阿聯酋日益擴大合作關係的跡象給這項軍售計畫的未來蒙上了陰影。美國官員正在尋求阿聯酋對這批武器作出保證，包括不讓中方或他人獲得這些美國最新的軍事技術。

美國國防部發言人柯比在周二的例行記者會上，當被問到是否對阿中兩國加深軍事關係感到憂慮，以及這項憂慮是否會促使五角大樓重新評估對阿聯酋出售F-35戰機的計畫。柯比回答說，“我們正與阿聯酋展開全面安全對話，期間我們能夠提出任何憂慮，我們也這麼做了。這是我們討論如何最好地保護國家安全利益的方式。”他續稱，“我們已經表示過，我們不會因此停止或撤銷出售F-35戰機的計畫。”

此外，阿聯酋駐美國大使奧泰巴(Yousef Al Otaiba)表態稱，長期以來，阿聯酋在保護美國軍事技術方面保持了良好記錄。按照計畫，美國向阿聯酋出售的F-35戰機將在2027年交貨。報導稱，拜登政府認為這將給予美方足夠的時間處理敏感軍事技術可能因為這項軍售被泄漏的顧慮。