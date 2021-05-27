美海軍亞太地區唯一航母將被調往協助阿富汗撤軍

《華爾街日報》5月26日報導指，唯一常駐亞太地區的美國航空母艦“羅納德·里根”號(CVN-76) 將從日本港口撤出並駛向阿富汗地區，預計停留4個月左右以協助美軍撤離阿富汗。

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這將是“里根”號航母自2015年開始首次離開亞太地區，而在“里根”號幫助撤軍期間，美國海軍在亞太地區將沒有航母部署。批評人士指出，這與拜登總統優先考慮印太地區軍事戰略的呼籲相悖。

美國國防官員說，在“里根”號離開期間，海軍將在亞太地區至少有一部分時間沒有航母存在。駐紮在日本的美國第七艦隊有幾十艘其他艦艇和飛機，但重新部署其唯一可用的航空母艦代表着從亞洲的重大轉移，拜登稱亞洲是美軍關注的優先地區。

拜登上個月公布了在今年“9.11”事件紀念日之前，將所有美國和聯軍部隊撤出阿富汗的計畫。美國官員當時表示，他們將在該地區保留一艘航母及其打擊群，以便在部隊撤離阿富汗的同時提供安全保障。

目前在該地區行動的“艾森豪威爾號”航母 (CVN-69) 必須在7月前離開，返回其在弗吉尼亞州諾福克的母港。美國國防部官員說，“艾森豪威爾號”航母在過去36個月中已經部署了兩次，不能再安全地延長其部署時間。“艾森豪威爾”號航母自4月以來一直在阿拉伯海北部執行任務。

英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號航母（R08)打擊群5月22日啟程開赴印太，執行其首次遠洋部署行動。在為期28周的部署行動中，該航母打擊群將到訪印度、新加坡、韓國、日本等40個國家、參加70多場訓練，包括參與在伊拉克和敘利亞的反恐行動、在地中海與法國航母並駕齊、與日本自衛隊舉行聯合軍演等。隨行的包括一艘美國海軍驅逐艦和一艘荷蘭護衛艦，及美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機。