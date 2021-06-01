敘利亞十年戰爭 近50萬人死亡

掛在廢墟上的敘利亞總統巴沙爾-阿薩德的競選海報2021年5月23日霍姆斯市。

敘利亞人權觀察組織（SOHR）6月1日表示，敘利亞戰爭十年來已導致近50萬人死亡。這個非政府組織剛剛確認之前未被統計的10萬多名受害者。

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敘利亞衝突是在2011年大馬士革當局鎮壓支持民主的抗議活動引發的，涉及多個地區的參與者和大國的捲入。數百萬人流亡。

法新社說，截至2020年，敘利亞的戰鬥強度已減弱，主要原因是該國西北部最後一個主要聖戰分子和叛軍的據點伊德萊布享有停火，及冠狀病毒大流行迫使人們集中精力對付這種疾病。

這個總部設在英國的非政府組織周二發布的報告說，自敘利亞戰爭開始以來，有49萬4千438人死亡，該組織在敘利亞各地擁有來自軍事和醫療系統的龐大信息網絡。

敘利亞人權觀察網在3月公布的統計數字是超過38萬8,000人死亡。此後，該組織確認了另外10萬5千015人的死亡信息。

監獄折磨死

據敘利亞人權觀察負責人拉赫曼（Rami Abdel Rahmane）告訴法新社，在新近被確認的受害者當中，近一半是平民，（4萬2千103人），這些人大部分是2012年底至2015年底，在阿薩德政權的監獄中被折磨致死的。

敘利亞人權觀察還記錄了在政府監獄和大馬士革政權其他的拘留中心的5萬7,567宗死亡案例。

這個觀察站表示，他們提供的數字並不包括超過4萬7,000名據信在政權監獄中死於酷刑的被拘留者，因為他們的死亡無法得到證實。

敘利亞人權觀察還說，自敘利亞衝突開始以來，共有15萬9千774名平民死亡，其中包括2萬5,000多名未成年人。該非政府組織說，敘利亞政權和盟國民兵的襲擊應該對這些死亡中的大部分負責。

親政府武裝

10年來有超過16.8萬名親阿薩德政府的戰鬥人員被殺，其中一半以上是敘利亞士兵。

據敘利亞人權觀察的數據，在與大馬士革結盟的非敘利亞人當中，來自黎巴嫩什葉派運動真主黨的1707名戰士已死亡。

叛軍聖戰者

衝突還導致包括伊斯蘭份子在內的7萬9,844名叛軍死亡，及6萬8,393名聖戰分子死亡。他們主要來自伊斯蘭國（IS）和基地組織在敘利亞的分支--沙姆伊斯蘭解放軍（HTS）。

俄羅斯伊朗支持

從2015年開始，在俄羅斯和伊朗的支持下，大馬士革政府取得了一連串的勝利，控制了該國近三分之二的地區。

巴沙爾-阿薩德2000年上台，當時他的父親，獨裁統治敘利亞30年的哈菲茲-阿薩德病故。巴沙爾阿薩德今年5月再次當選為總統，任期7年。這是自毀滅性戰爭開始以來的第二次總統選舉。

這次選舉是在經濟不景氣的情況下進行的，敘利亞貨幣歷史性地貶值，通貨膨脹飆升，據聯合國統計，80%以上的人口生活在貧困之中。

在一個基礎設施被摧毀的國家，巴沙爾-阿薩德將自己表現為一名重建者。據基督教非政府組織國際展望會最近一份報告估計，敘利亞戰爭的經濟成本超過1.2萬億美元。