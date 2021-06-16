停火不到一個月 巴以衝突再起 以色列對加沙發動報復空襲

據路透社報道，哈馬斯電台稱，以色列飛機周三襲擊了加沙地帶的一個巴勒斯坦訓練營地，這是自上個月簽署停火協議結束11天的跨境戰鬥以來，以色列對該區域的首次襲擊。也是以色列新政府上台以來對哈馬斯發動的首次打擊。

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以色列軍方對這一報導沒有立即發表評論。周二，巴勒斯坦從加沙地帶發射了燃燒氣球，以色列消防隊稱這在邊境附近社區的空地上引起了約20場大火。以色列猶太民族主義者本周二在被佔領的東耶路撒冷舉行了遊行，引起控制加沙地帶的激進組織哈馬斯的警告。哈馬斯威脅要對此採取行動。

以色列國會6月13日以60票支持59票反對一票棄權，通過由八個政黨組成的聯盟籌組政府。執政12年的內塔尼亞胡下台，貝內特出任新任總理。貝內特過去曾表示，以色列政府不應容忍燃燒氣球，必須像對哈馬斯向以色列發射火箭一樣進行報復。

以軍方指出，“已準備好應付各種狀況，以國消防隊周三通報在加沙邊境附近有20個空曠處起火燃燒，以色列國防軍表示，為回應巴勒斯坦方面“縱火氣球”，以色列軍機襲擊了哈馬斯恐怖組織的軍事基地，甘尤尼斯市的恐怖分子設施與集會處是空襲目標。包括衝上火線面對加薩恐怖分子的持續行動”

根據巴勒斯坦消息人士的消息，以空軍針對加薩南部城市甘尤尼斯以東至少一處地點發動空襲。法新社記者在甘尤尼斯市目睹爆炸。哈馬斯發言人證實了以色列的空襲攻擊行動，指巴勒斯坦會持續追求英勇的反抗並捍衛權利以及耶路撒冷聖地。

另外，美國總統拜登已經提名曾任副國務卿的民主黨人奈茲出任駐以色列大使，在以色列籌組新政府並亟欲重建關係的兩天後填補這個遺缺。法新社報導，奈茲曾任摩根斯坦利副董事長，成年後都為民主黨服務，在奧巴馬擔任總統時任職於美國國務院，捍衛向巴斯坦人提供資金的立場。他的行事風格將與上一任美國駐以色列大使佛里曼截然不同。佛里曼強烈主張對以色列採取鷹派路線，曾在前總統特朗普旗下公司擔任破產律師，之後獲欽點出任以色列大使。