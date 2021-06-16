加沙停火後 以色列哈馬斯首度互射彈炮

周二（15日）晚上，以色列軍隊對加沙地帶的哈馬斯陣地進行空襲，以回應哈馬斯朝向以色列希伯來國發射的燃燒氣球。 這是一場有控制性的交火，或是新一輪醞釀著交火的升級呢？以色列空軍星期三（16 日）瞄準哈馬斯陣地進行轟炸。

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這是自 5 月閃電戰結束以來，這兩個陣營之間發生了第一次值得注意的事件。這些空襲也是自周的日晚上由前國防部長納夫塔利·貝內特 (Naftali Bennett) 領導的新政府後發動的以色列方面的首次空襲行動；貝內特的上任結束了前任總理內塔尼亞胡長達 12 年的連續執政。

巴勒斯坦消息人士稱，以色列空軍至少瞄準了加沙南部城市汗尤內斯以東的一個巴勒斯坦人的地點，這是一個擁有 200 萬居民的貧困飛地，包括大約一千套公寓、辦公室和商店。在最近與以色列的戰爭中被摧毀，這是自 2008 年以來的第四次。

現場的一名法新社攝影師目睹了爆炸，而以色列國防軍在一份聲明中證實，他們的“戰鬥機”襲擊了哈馬斯的地點，特別這是巴勒斯坦武裝運動用來開會的這些地點，以“報復”哈馬斯周二向以色列地區發射的燃燒氣球，造成大約 20 場火災。

這些轟炸和發射燃燒氣球是自 5 月 21 日停火以來以色列和加之哈馬斯之間的第一次重大攻擊事件，巴以雙方停火結束了長達 11 天的閃電戰，閃電戰導致巴勒斯坦方面 260 人死亡，包括兒童、青少年和戰鬥人員，以及以色列方面的13 人死亡，包括一個孩子、一個十幾歲的女孩和一名士兵。

這些交火發生在以色列民族主義者和極右翼活動家在東耶路撒冷舉行的一項具爭議性遊行之際，該遊行於周二晚上聚集了 1000 多人，這些人的着裝引發了人們對哈馬斯和以色列之間恢復敵對行動的擔憂。 在這場有爭議的遊行之前，美國和聯合國曾呼籲“克制”，周日剛上任的以色列新政府納夫塔利·貝內特 (Naftali Bennett) 准許遊行並畫定路線，以避免與巴勒斯坦人發生衝突。

這項巴以雙方再度交火，國際擔憂將導致雙方衝突新的升級？ 此次以色列民眾拿着藍色及白色的以色列國旗遊行，為了紀念以色列人的“耶路撒冷日”，即紀念以色列1967年征服了東耶路撒冷。不過，這在國際法是不認為以色列的這項行動是合法的。