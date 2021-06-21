西方敦促伊朗儘快達成核協議

為了挽救伊朗核協議維也納會議召開，伊朗表示有建設性的提議 2019年7月28日

伊朗總統選舉後，伊朗提出暫時停止有關伊朗核協議的談判會議，在6月20日維也納舉行之後休會數天，不過西方國家敦促伊朗儘快達成協議。

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今年四月開始恢復的有關伊朗核協議的談判一直在維亞納舉行，周日是伊朗總統選舉之後強硬派當選之後的首次談判。美國代表依然通過視頻遠程參加了會議。

伊朗與西方都強調談判取得進展，但是仍然有一些細節有待於進一步敲定。伊朗方面單方面提出休會數日，西方代表向路透社表示，他們預計休會的時間應該在十天左右。

至於休會的原因，周五贏得伊朗總統選舉的萊希(Ebrahim Raisi)曾經對西方進行言辭譴責，有輿論擔心新總統的當選或將改變伊朗核談判的路線圖。不過，伊朗和西方官員都表示，萊希的勝出不太可能改變伊朗的談判立場，因為伊朗最高領導人哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)對該國所有重大政策擁有最終決定權。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周日也在接受美國媒體採訪時淡化強硬派當選伊朗新總統的重要性，稱美國是否最終重新加入限制德黑蘭核計畫的國際公約，將取決於伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的決定。

一位接近談判的伊朗政府官員告訴路透社，伊朗有可能在新總統今年八月正式走馬上任之前達成核協議。因為這樣，這位新總統將能夠把任何讓步的責難歸咎於他的前任。

路透社評論說，英國、法國和德國，實際上一直扮演着調解人的角色，穿梭於伊朗代表團和美國團隊之間。三國強調，伊朗違反協議和生產被禁止的核材料的時間越長，就越難恢復該協議。

西方官員周日警告德黑蘭，恢復伊核協議的談判不能無限期地持續下去。

此外，伊朗境內唯一的一座核電站周一出現技術故障，目前正在停機維修之中。