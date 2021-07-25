美國會議員望國防部制供應鏈風險圖 削減對中國依賴

據美國《國防新聞》周刊（Defense News）7月23日報導，美國國會眾議院軍事委員會的“國防關鍵供應鏈特別工作組”在即將出台的國防政策法案中，要求五角大樓更好地掌握誰向美軍出售關鍵技術以減少對中國產品的依賴。

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特別工作組7月22日發布的一份報告指出，“國防供應鏈帶來了國家安全風險：國防工業基地的大量材料都是從中華人民共和國獨家採購的。”報導指，3月成立的該工作組的最終報告為未來的法定要求提供了六項建議，以迫使美國防部更好地了解其供應鏈，並闡明脆弱性和潛在的短缺，特別是在半導體、稀土、醫藥成分和子彈或導彈的高能推進劑方面。議員們和專家都擔心，由中國產品組成的五角大樓系統會帶來中國政府可能使用後門來監視或破壞武器系統的風險。

在華盛頓智庫新美國安全中心 (CNAS) 的一次活動中，議員們周四強調美國防部需要繪製其供應鏈圖，並批評該部門對其供應商的風險缺乏了解。美國會共和黨籍眾議員邁克·加拉格爾（Mike Gallagher）說，“我們現在告訴國防部，我們需要更好地繪製供應鏈圖”。他說，“這可能是這份報告中最簡單的收穫之一。我期望軍事委員會繼續立法，加強這一信息。我希望工業界注意到這一點，開始改善他們能夠幫助國防部繪製供應鏈的工具。”

報導指，繪製五角大樓供應鏈圖是議員們希望插入《 2022財年國防授權法》的其他五項建議之一，一項建議指出，國會應要求五角大樓建立一個部門範圍的風險評估戰略和一個持續監測和糾正供應鏈風險的系統。另一項建議要求該部門“確定來自敵對國家的主要終端項目的供應和材料，並實施一項計畫，以減少對這些國家的依賴。”

美國會民主黨籍眾議員艾麗莎·斯洛特金（Elissa Slotkin）說，“想象一下這種情況，我們與中國出現受限制的衝突升級，而他們為我們的彈藥製造所有的推進劑。”她說，“我不認為我們是否錯過了這樣的諷刺：如果我們需要，我們可能無法採取行動，因為他們提供所有的推進劑。我不希望我們的領導人成為這種脆弱性的俘虜，但除非你了解脆弱性，否則你無法解決這個問題。”

該工作組在新冠疫情發生一年後開始工作，疫情突出了美國在關鍵的個人防護設備和其他產品的供應鏈的缺失。“我們很清楚，如果不解決我們目前繁瑣的供應鏈程序，將削弱美國領導人應對戰略挑戰的能力，”特別小組寫道。“一個能夠利用供應鏈漏洞並轉移決策者對挑釁行為的注意力的外國對手，也能從根本上影響美國在應對軍事升級時的選擇。”

該報告還建議美國防部在法律上授權與工業界和盟友更緊密地合作，以減少使用中國和俄羅斯的供應商，同時還要求五角大樓與能源部和內政部合作開展研究計畫，探索提取和加工稀土礦物的替代工藝。另一項建議要求五角大樓建立一個工業和教育團體聯盟，在全美範圍內提供勞動力培訓，在其國內建立熟練的製造業勞動力。報告指出，美國的盟國“無疑面臨著類似的挑戰，過度依賴中國和俄羅斯的供應商。”

加拉格爾說，“如果我們要考慮某種形式的選擇性經濟和金融與中國脫鉤，我認為這現在是不可避免的。唯一可行的方法是，我們同時與我們的夥伴和盟友拉近關係，並在關鍵技術上進行合作”。