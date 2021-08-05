貝魯特港口爆炸周年紀念：抗議活動演變成騷亂

在貝魯特港口發生爆炸一年後，黎巴嫩首都於8月4日星期三紀念了這場造成220多人死亡、數千人受傷並摧毀城市大部分地區的悲劇。為了向受害者致敬，成千上萬的人走上貝魯特的街道，先是默哀一分鐘，然後大聲喊出他們的憤怒。一年後，仍然沒有一個被指控的肇事者被繩之以法。示威活動由此在貝魯特迅速演變成暴亂。

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據本台在貝魯特記者Noé Pignède和特約記者Nicolas Falez報道說，在黎巴嫩議會前，示威者向警察投擲石塊，警察則以催淚瓦斯回應。廣場上人頭攢動，怒氣衝天。

對奧利弗來說，他的眼睛被煙熏得通紅，來自警察的信息很清楚："滾出去，這就是他們告訴我們的。但我們不會離開，我們的目的是去議會示威，因為那是腐敗的根源。警方到處扔煙幕彈，沒有地方是安全的了，到處都一樣。法國必須停止向黎巴嫩政府出售毒氣彈，應開始向人民發送面罩"。

警方為清理烈士廣場，發射催淚瓦斯彈。人群隨着防暴警察衝鋒的節奏，向四面八方奔跑。但對於像布魯納這樣的示威者來說，離開遊行隊伍是不可能的。在示威第一線，她呼籲對政客們採取暴力行動。她解釋說："這是一個與其他任何行動一樣的行動。沒有其他選擇。所有沒有保護黎巴嫩的人今天都必須離開。既然他們不願意離開，我們就希望他們死。我們一直很有耐心，已經一年了。我們被許諾要說出真相，我們仍然沒有答案。”

據黎巴嫩紅十字會稱，有幾十名示威者在衝突中受傷。但這些活動人士向我們保證，他們將繼續戰鬥，不惜一切代價，直到8月4日爆炸的責任人被關進監獄。

據本台記者保羅-哈利法現場報道說，除了回憶、悲傷和憤怒之外，黎巴嫩人在這個本應將一個被不幸打擊的民族聚集在一起的時刻顯示了他們的分歧。這些差異反映在媒體對該事件的報道、政治聲明和社交網絡上。

對於法語日報《東方日報》來說，"在哀悼之外"，星期三的標誌是 "貝魯特的進擊"。該報發表的報道主要介紹了一些示威者打出的敵視米歇爾-奧恩總統及其什葉派盟友真主黨的口號。L'Orient-Le Jour》寫道，動員的目的是 "要求正義和重振革命精神"。

但這不是與真主黨關係密切的《阿赫巴報》的觀點，該報對與沙特阿拉伯關係密切的黎巴嫩部隊基督教黨 "劫持了港口的紀念活動 "感到遺憾。該報寫道，政治勢力利用這一事件挑起 "針對真主黨的不和"，提出口號指責什葉派政黨及其伊朗贊助者對 "港口犯罪 "負責。

激進敵視真主黨的前議員法雷斯-蘇海德（Fares Souhaid）在推特上說，"伊朗佔領的結束始於米歇爾-奧恩總統的辭職"。但對什葉派運動的議員阿里-赫雷斯則批評說，"利用受害者的鮮血來為可疑的計畫服務是不被允許的"。

紀念活動恰逢在法國和聯合國的倡議下組織了一次支持黎巴嫩的會議，根據世界銀行的數據，這次會議為受到1850年以來世界上最嚴重經濟危機之一打擊的黎巴嫩人民籌集了3.7億美元的援助。

這次會議的結果受到了缺乏一切的黎巴嫩人的普遍歡迎，並感到欣慰。與反對派和西方國家關係密切的《An-Nahar日報》強調，與會者級別很高，包括法國總統馬克龍和美國總統拜登。

《東方日報》強調了法國總統的話，馬克龍強調 "不會給一個'以腐爛為賭注'的政治制度開出空白支票"。對阿卡巴來說，國際會議確立了國際社會對下一屆黎巴嫩政府所要求的工作計畫。