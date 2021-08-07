七國集團及歐盟外長譴責伊朗襲擊油輪

七國集團外交部長及歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）8月6日發表聯合聲明表示，“我們譴責7月29日在阿曼沿海對一艘商船進行的非法襲擊，該襲擊造成一名英國人和一名羅馬尼亞人死亡”。聲明指，“所有現有證據都明確指向伊朗。”

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據悉，本次遭攻擊船隻為日本人所擁有、屬利比亞籍的油輪，並由以色列知名商人歐佛（Eyal Ofer）旗下的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）管理。美國、以色列和英國將此事歸咎於伊朗，此後該地區緊張局勢升溫。而伊朗方面對此指控予以否認。

對此，七國集團外長及歐盟外交負責人的聲明寫道，“我們，加拿大、法國、德國、意大利、日本、聯合王國和美利堅合眾國的七國集團外交部長以及歐洲聯盟高級代表團結一致，致力於海上安全和保護商業航運。我們譴責7月29日在阿曼沿海對一艘商船進行的非法襲擊，該襲擊造成一名英國人和一名羅馬尼亞人死亡。這是一次蓄意的、有針對性的攻擊，明顯違反了國際法。所有現有證據都明確指向伊朗。這次襲擊沒有任何正當理由。”

聲明稱，“必須允許船隻按照國際法自由航行。我們將繼續盡最大努力保護全球經濟所依賴的所有航運，使其能夠自由運作，不受不負責任的暴力行為的威脅。”聲明指，“伊朗的行為，連同其對代理人部隊和非國家武裝行為者的支持，威脅到國際和平與安全。我們呼籲伊朗停止一切不符合聯合國安全理事會相關決議的活動，並呼籲各方在促進地區穩定與和平方面發揮建設性作用。”