以色列大搜捕 6名巴勒斯坦挖水槽地道夜黑越獄逃遁

6名巴勒斯坦人6日透過水槽下方挖出的隧道，自以色列北部的一座監獄成功脫逃，其中還包括一名知名激進分子。以國當局隨即對他們展開大規模搜捕。據獄方和警方聲明，警方、軍隊和特種部隊已立即展開大規模搜捕行動。

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據法新社報道稱，6名巴勒斯坦人成功逃離以色列監獄，以色列監獄管理局（Israel Prison Service，IPS）發布聲明稱，吉爾波監獄（Gilboa Prison）附近的居民在凌晨3時左右發現「可疑人物」，並通報當局。

IPS證實，其中一名逃跑囚犯是來自約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）的知名激進分子領袖蘇貝迪（Zakaria Zubeidi）。他是艾格撒敢死隊（Al-Aqsa Martyrs' Brigades）的前領導人，在巴勒斯坦和以色列都有高知名度。

據IPS和警方聲明，警方、軍隊和特種部隊已立即展開大規模搜捕行動。軍方也說，部隊已在約旦河西岸佔領區進行「準備與部署」。

以色列總理納夫塔利·貝內特（Naftali Bennett）形容這是一起嚴重事件，還說他會定時收到有關搜捕行動的最新消息。

根據獄方發布的影片則顯示，水槽下方被挖出一條狹窄的隧道。逃跑囚犯疑似就是從隧道中離開。