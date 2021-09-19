用勺子挖地道成功越獄 6巴勒斯坦人又全被抓進去了

在從以色列一座高度戒備的監獄戲劇性成功越獄近兩周後，所有六名巴勒斯坦逃犯周日都被抓獲，重又身陷囹圄，此前最後兩名逃犯在被佔領的西岸被捕。

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9月6日，因反以色列暴力而被監禁的六名巴勒斯坦人從以色列北部的吉爾博亞監獄逃出，途徑是用勺柄等器具在水槽下挖了一條隧道，通向監獄外的一個地洞。當時立即在巴勒斯坦方面被描述為 "英雄"，他們也即刻成為以色列的頭號通緝犯，以色列部署了軍事增援部隊和無人機來尋找他們。

在巴勒斯坦媒體描述的勝利大逃亡之後幾天，以色列軍隊於上周末在以色列北部的拿撒勒地區抓獲了其中的四名逃亡者。其中包括馬哈茂德-阿爾達（Mahmoud Ardah）和紮卡里亞-祖貝迪（Zakaria al-Zoubeidi），前者是自1996年以來被監禁的伊斯蘭聖戰武裝運動成員，被認為是這次行動的主謀，後者是巴勒斯坦權力機構主席馬哈茂德-阿巴斯的法塔赫黨武裝部門的前地方領導人。

今天黎明前，以色列軍隊在與以色列佔領的西岸傑寧的特別反恐部隊的聯合行動中逮捕了其餘兩名逃犯，即伊斯蘭聖戰組織成員艾哈姆-卡馬吉和穆納德爾-因菲亞特。按照她透露的聲明消息說，他們目前正在接受審訊。

據該報道稱，來自傑寧附近Kafr Dan的Ayham Kamamji於2006年被捕，他因綁架和謀殺一名以色列定居居民被判處終身監禁。穆納德爾-因菲亞特（Mounadel Infeiat）過去曾因參加伊斯蘭聖戰組織的活動而被監禁，他在等待判決。

據以色列軍方消息說："安全部隊包圍了安置恐怖分子的建築物，恐怖分子沒有抵抗，也沒有攜帶武器就投降了。幫助他們逃跑藏匿的兩名男子也被逮捕。"

以色列總理納夫塔利-貝內特（Naftali Bennett）在推特上對安全部隊表示祝賀，因為 "這一令人印象深刻、聰明而迅速的行動"。

根據一份警方聲明，拿撒勒法院周日將抓獲的前四名囚犯的拘留時間延長了10天。目前尚不清楚這六名巴勒斯坦人將被關押在哪個監獄。

據巴勒斯坦越獄者的律師說，這些囚犯於2020年12月開始在吉爾博亞監獄挖掘隧道。律師說，"馬哈茂德（Ardah）告訴我，他在12月開始挖（隧道）。

囚犯們用勺子、盤子甚至水壺的把手來挖地道，馬哈亞納補充說，他介紹說馬哈茂德-阿爾達是這次行動的設計師。在社交網絡上，勺子已經成為巴勒斯坦人 "解放 "的新象徵，他們在巴勒斯坦國旗前手持該器皿拍照留念。這種現象已經蔓延到巴勒斯坦領土之外，在那裡，人們在支持被關押在以色列的許多囚犯的示威活動中揮舞着這種物品。在科威特，一位藝術家在勺柄器皿上雕刻了一個合攏的拳頭，這件作品名為 "自由勺"。

巴勒斯坦人越獄事件後，以色列對吉爾博亞監獄的安全問題進行了內部調查。

法新社說，在加沙地帶執政的巴勒斯坦伊斯蘭運動哈馬斯在一份聲明中說，逮捕了最後兩名越獄囚犯不會掩蓋大逃亡的勝利規模，這把敵人打回是笑柄的位置上。該伊斯蘭聖戰組織說，"與敵人的鬥爭將繼續下去"。