以色列通信部長：我們正處於一場5G冷戰中

以色列通信部部長尤亞茲·亨德爾（Yoaz Hendel ）10月20日在出席活動時表示，“我們目前處於一種新的、不熟悉的戰爭類型--5G冷戰。”

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亨德爾周三在“2021年紐約網絡技術會議”上說，以色列致力於與可信的通訊基礎設施合作，以保障其自身的國家安全。據《耶路撒冷郵報》報導，亨德爾的講話是在華盛頓參加會議的第二天發表的，美國官員在會上向他表達了對中國可能參與以色列5G網絡建設的擔憂。

亨德爾在紐約網絡技術會議上說，“我們目前正處於一場新的、不熟悉的戰爭中--5G冷戰。”他補充說，“在這場冷戰中，以色列致力於可信的網絡，首先是因為其自身的國家安全利益。”

亨德爾警告說，“通信基礎設施很敏感，往往是網絡世界的薄弱環節....。這就是我在美國的原因，美國是以色列最好的盟友。”報導援引一位知情人士稱，拜登政府與以色列的合作比上屆政府更加緊密，以確保以色列5G互聯網網絡的核心不會是中國的。

以方的期望是，美國將幫助尋找中國5G網絡設備的廉價替代品，以創建美國所說的“清潔網絡”。報導提及，本月早些時候，當以色列國安顧問胡拉塔（Eyal Hulata）訪問華盛頓時，美國官員曾呼籲以色列總理貝內特（Naftali Bennett）為在該國基礎設施和技術方面的外國投資建立一個更嚴格的篩選系統。

亨德爾此行會見了來自美國商務部、聯邦通信委員會和國務院的官員。他還會見了谷歌、亞馬遜、推特、Netflix、迪士尼等美國公司的高級管理人員，聽取他們對以色列監管環境的擔憂。