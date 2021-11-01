也門北部馬里卜市遭到炮彈襲擊造成至少22人死亡

也門政府軍與親伊朗的胡塞武裝在北部的馬里卜市發生激戰。

法新社周一報道說，據也門政府有關人士稱，也門北部的馬里卜市遭到炮彈襲擊，造成至少22人死亡，其中包括兒童和婦女。也門政府指責胡塞武裝從事了該炮擊事件。

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也門新聞部長埃爾亞尼在社交媒體發表聲明稱，也門胡塞武裝發射兩枚彈道導彈襲擊了馬里卜省的一座清真寺和一所學校，造成二十多人傷亡，包括多名婦女和兒童。

2014年9月，親伊朗的胡塞武裝奪取也門首都薩那，後又佔領也門南部地區。2015年3月，沙特等國對胡塞武裝發起代號為“果斷風暴”的軍事行動。2018年12月，在聯合國斡旋下，也門政府和胡塞武裝就停火、戰俘交換等議題達成一致，但不久雙方就互相指責對方破壞停火協議。

馬里卜地區是也門石油主產區，也是沙特阿拉伯主導的多國聯軍指揮部所在地。近幾個月來，也門政府軍和胡塞武裝在該省多次發生激烈交火，造成數千人死亡，數萬人流離失所。沙特媒體10月28日援引多國聯軍的消息說，多國聯軍過去24小時對位於馬里卜省首府馬里卜市附近的胡塞武裝目標實施22次軍事行動，打死至少95名胡塞武裝人員，並摧毀11輛軍車。

另外，10月30日晚間，也門臨時首都亞丁國際機場附近發生爆炸，造成至少5人死亡，30人受傷。初步調查顯示爆炸由事先安放的汽車炸彈引發。

聯合國難民署此前警告說，隨着也門馬里卜省的戰鬥仍在繼續，流離失所社區的人道主義需求，包括對避難所的迫切需求，正在飆升。聯合國也門問題特使漢斯·格倫德貝格指出，需要通過談判達成全面的政治解決方案，以 "最終"結束也門的暴力活動。他表示，也門人無一例外地強調結束戰爭的必要性。他強調，也門迫切需要穩定經濟，改善基本服務，促進國內和跨境的自由流動。他堅持認為，也門人也承認，他們的國家不可能由一個單獨的組織有效地統治，“持久的和平需要多元化”。