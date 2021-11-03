以色列今發射導彈攻擊敘利亞軍事目標

以色列周三(3日)對敘利亞軍事目標進行了新一波的打擊。此次，以色列也罕見地公開承認所發動的這些導彈攻擊行動。

廣告 繼續瀏覽後續

根據總部設在貝魯特的非政府組織“敘利亞人權觀察組織 (OSDH) ”稱，以色列於周三發動襲擊。這是以色列在4天內第2次襲擊大馬士革周邊地區，該地區為親伊朗的民兵提供武器和彈藥庫。

在大馬士革，官方的薩那通訊社證實了“敵人以色列”在雜奇亞 Zakia 地區發動的導彈襲擊造成了破壞，但沒有具體說明攻擊的目標。“敘利亞人權觀察組織 (OSDH) ”對處於戰爭狀態下的敘利亞，擁有一個龐大的消息來源網，據其稱，攻擊目標地區是與伊朗結盟的民兵的武器和彈藥庫以及敘利亞軍隊陣地的所在地。

被以色列視為世代仇敵的國家-伊朗,以及親伊朗的黎巴嫩真主黨的死敵在軍事上一向支持巴沙爾·阿薩德在敘利亞的政權，敘利亞是以色列的鄰國。 據 敘利亞人權觀察組織OSDH 稱，周六，五名親伊朗戰士在大馬士革附近的以色列導彈射擊中喪生。 自 2011 年敘利亞戰爭爆發以來，這個猶太國家在那裡對敘利亞政權及其親伊朗盟友的陣地進行了數百次襲擊。 以色列表示，它正試圖阻止伊朗在敘利亞站穩腳跟。 過去，以色列軍方很少公開承認這些襲擊。