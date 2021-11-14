埃及首都遷址 沙漠中大興土木

埃及總統塞西下令遷都，首都從開羅前往新建大都。該大都選址在離開羅50公里遠的沙漠中。埃及動用大量人力物力趕建新首都。至於為何遷都，評論指塞西不僅想強化權力，更想載入史冊。

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據法新社報道稱，富麗堂皇的總統府、全新的國會、豪華的歌劇院和寬敞的公園，都是埃及沙漠中崛起、雄心勃勃新行政首都願景的一部分。埃及開羅旁的地平線上舉目所及綴滿一個個建築工地，預示着埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）宏偉都市計畫中這個最重要的珍寶即將實現。

在這個北非國家千年古都開羅以東約50公里處，建築工人們正在如火如荼趕工，要完成這項宏偉計畫。

新行政首都原本預計要在今年6月30日對外亮相，紀念2013年6月30日的大規模抗議活動，2013年這場軍方力挺的示威，最終推翻了伊斯蘭主義總統莫西（Mohamed Morsi）的分裂統治。莫西已於2019年過世。

但新冠病毒疫情影響下，遷都計畫也受到波及。

塞西本月下達指令，要求公務人員於12月遷至新都，展開「6個月試營運」。

不過，就埃及首都開羅以東約50公里處興建新行政首都的計畫，專家表示，新都恐怕無法與舊都開羅競爭。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2014年首度當選時，稱新都為「新的國家…和共和國的誕生」。不過一些人認為，這個僅被官方稱為新行政首都的新城市，無法和龐大的舊都開羅競爭，甚至最終還有可能遭其並吞。