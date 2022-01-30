以色列總統訪問阿聯酋 世紀性和平再邁步

以色列總統艾薩克-赫爾佐格周日開始對阿聯酋進行首次為期兩天的訪問，這標誌着自2020年兩國關係正常化以來，猶太國家以色列與海灣阿拉伯國家之間的關係進入了新的階段。名為"亞伯拉罕協議 "還導致了以色列與摩洛哥和蘇丹達成類似和平協議。上述國家被巴勒斯坦人譴責為 "背叛"。因為解決以巴衝突長期以來一直是阿拉伯國家和以色列之間關係正常化的條件。

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據法新社今天報道稱，應阿聯酋阿布紮比王儲和該國實際統治者穆罕默德-本-紮耶德的邀請，以色列總統赫爾佐格和他的妻子米哈爾於今天當地午時抵達了阿聯酋首都。根據赫爾佐格辦公室的一份聲明，他受到了外交部長阿卜杜拉-本-紮耶德-阿勒納哈尼的歡迎，並立即與他舉行了工作會議談。

2020年9月，在時任美國總統特朗普的敦促下，阿聯酋和巴林是第一個公開與以色列關係正常化的海灣阿拉伯國家。

這次訪問是繼穆罕默德-本-紮耶德在12月與以色列總理納夫塔利-貝內特會面後，以色列高級官員的第二次訪問，目的是 "深化各領域的合作"。據以色列官方說，雙方討論了伊朗核問題，這是以色列和海灣阿拉伯君主國共同關注的問題。

據法新社，去年11月，兩國以及巴林還進行了海軍聯合演習，以 提高集體海上安全能力，消息說，演習有針對伊朗意義，伊朗經常被指控在海灣水域進行敵對行動。

據法新社，赫爾佐格在以色列的總統地位主要是儀式性的，他說他對阿聯酋歡迎以色列總統首次訪問感到很高興。在離開以色列時，赫爾佐格談到了這是一次 "歷史性 "的訪問，認為應該帶來 "整個地區的和平信息"。

以色列總統周日與穆罕默德-本-紮耶德以及其他阿聯酋官員和當地猶太社區的代表會面。

周一，他將前往迪拜--聯邦的另一個酋長國--在那裡他將會見政府首腦和國防部長謝赫-穆罕默德-本-拉達-阿勒馬克圖姆。赫爾佐格還將參觀2020年世界博覽會的場地。

以色列和阿聯酋關係正常化的協議由以色列前總理本雅明-內塔尼亞胡簽署，並得到了當時在野黨陣營的現任執政聯盟的支持。

名為"亞伯拉罕協議 "還導致了以色列與摩洛哥和蘇丹達成類似協議。但上述國家被巴勒斯坦人譴責為 "背叛"，因為解決以巴衝突長期以來一直是阿拉伯國家和猶太國家之間關係正常化的條件。

但自正常化以來，阿聯酋與以色列簽署了一系列協議，範圍從旅遊到航空到金融服務。據以色列駐迪拜領事館館長Ilan Sztulman Starosta稱，在2020年9月至2021年9月期間，約有20萬以色列人訪問阿聯酋，約有40家來自他的國家的公司已經在那裡落戶。