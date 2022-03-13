摩洛哥與以色列開啟直飛互航

摩洛哥/以色列/"亞伯拉罕協議 "

一架摩洛哥皇家航空公司（RAM）的波音飛機周日從經濟首都卡薩布蘭卡起飛前往以色列特拉維夫，這是摩洛哥與以色列兩國關係正常化15個月後，摩洛哥與以色列的首次直接商業民航聯繫。經濟與文化界人士組成代表團乘頭班直航飛機前往以色列。

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法新社今天引述一位機場消息人士說，在因新冠病毒疫情而延遲三個月後，摩洛哥國家航空公司的飛機於格林尼治標準時間周日09:00從卡薩布蘭卡的Mohammed-V機場起飛了。而以色列駐摩洛哥聯絡處周日在一條推特上說："該公司將在這條新航線上推出每周四個航班，這將意味着更多的遊客和新的雙邊關係，以實現更大的雙邊和解。

以色列和摩洛哥於2020年12月重新建立了外交關係，這是 "亞伯拉罕協議 "阿拉伯國家與以色列和解的一部分，是猶太國家和幾個阿拉伯國家之間關係正常化的進程，得到了前特朗普政府的支持。

原定於12月12日起飛，但由於新冠病毒疫情的原因而推遲，這一連接卡薩布蘭卡和特拉維夫的直航標誌着正在穩步發展的雙邊正常化進入一個新階段。

摩洛哥皇家航空公司周日在一份聲明中說，"一個由經濟運營商和文化界人士組成的代表團 "正在運營首航的飛機上。

7月底，以色列公司推出了特拉維夫和馬拉喀什之間的服務，在11月底邊界關閉後暫停。

摩洛哥預計，隨着兩國之間的這些直航，每年將有20萬名以色列遊客的暴利（2021年為5萬）。

摩洛哥方面說，這種新的雙邊聯繫符合在以色列建立摩洛哥社區的期望，他們與原籍國有着緊密的聯繫。雙邊聯繫還能夠促在使遊客以及商人和婦女可以前往摩洛哥或以色列旅行。

法新社說，在卡薩布蘭卡，一個廣告牌宣傳與特拉維夫的直達線路。卡薩布蘭卡/特拉維夫，價格為4,300迪拉姆（400歐元）。據以色列聯絡處負責人大衛-戈夫林在推特上說，對此早前誰能想到呢？戈夫林在推特上說，"我邀請我們的摩洛哥兄弟站在摩洛哥和摩洛哥人在以色列人心中佔據的巨大位置上，並訪問以色列，體驗以色列文化。

法新社說，而摩洛哥的猶太社區是北非最大的社區，70萬摩洛哥裔的以色列人經常與他們的祖國以色列保持着密切的聯繫。