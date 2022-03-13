美國駐伊拉克北部城市領事館附近遭導彈襲擊，無人員傷亡

伊朗/伊拉克/美國

據伊拉克和美國安全官員說，當地時間3月13日凌晨至少有六枚導彈射向美國駐伊拉克北部城市埃爾比勒的領事館。一位美國官員說，這些導彈是從鄰國伊朗發射的。美國國務院發言人在事發後向短新聞網站Axios的記者表示：“美國政府的任何設施都沒有損壞或（人員）傷亡。”

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一位美國國防部高級官員說，初步報告顯示沒有美軍傷亡。這名官員說，由於信息仍在不斷湧現，他不願透露姓名，但仍不能確定究竟發射了多少枚導彈，以及它們究竟落在哪裡。也不清楚是否有其他人員傷亡。

據伊拉克安全官員說，沒有關於這次襲擊造成人員傷亡的即時報告，這次襲擊發生在午夜後不久，在該地區造成了物質損失。根據規定，他們採取了匿名的方式。其中一名伊拉克官員說，彈道導彈是從伊朗發射的，但沒有詳細說明。

這次襲擊發生在以色列對敘利亞大馬士革附近的襲擊造成兩名伊朗革命衛隊成員死亡的幾天後。伊朗外交部周三強烈譴責了這次襲擊，並發誓要進行報復。

伊朗國營的伊斯蘭共和國通訊社周日援引伊拉克媒體的話說，他們承認在埃爾比勒發生了襲擊事件，但沒有說襲擊事件的源頭。

位於美國領事館附近的衛星廣播頻道“庫爾德斯坦24”在襲擊發生後不久就從他們的演播室開始播出，顯示出演播室地板上的玻璃碎片和瓦礫。一份安全聲明說，周日早些時候，埃爾比勒成為“一些導彈”的目標，並補充說安全部隊正在調查這一事件，稍後將公布更多細節。

襲擊發生時，多國在維也納關於“伊朗核協議”的談判因俄羅斯入侵烏克蘭及隨之而來的對俄制裁問題而陷入“停頓”。