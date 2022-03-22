埃及、以色列和阿聯酋三國首腦在埃及的沙姆沙伊赫舉行會談

埃及/以色列/阿聯酋

埃及總統塞西周二在埃及的沙姆沙伊赫主持了由他與以色列總理貝內特、阿聯酋王儲紮耶德舉行的三方會談。法新社說，會談是在俄烏戰爭背景下舉行的，內容主要涉及能源和糧食安全問題。埃及小麥進口的85%以及葵花籽油進口的73%來自俄羅斯和烏克蘭，蒙受了因戰爭而導致的物價上漲。

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據以色列媒體報道，三位領導人還討論了有關伊朗和包括美國在內的西方大國就恢復2015年核協議接近達成一致的報道，並針對未來三國間的經濟投資合作等議題交流了看法。貝內特強烈反對以色列的宿敵伊朗與世界大國之間的協議。海灣國家被排除在重啟核協議的談判之外，他們批評該協議沒有解決伊朗的導彈計畫和地區代理人的問題。

塞西強調，波灣地區的安全是最重要的，絕不允許有任何勢力破壞此區的穩定。《以色列時報》提到，埃及、阿聯兩國的媒體大多強調經濟交流與波灣局勢穩定，雖然以色列政府並未發表相關聲明，但以色列媒體多強調三國在會議中商討伊朗核協議的問題。雖然之前曾傳出談判因伊朗拒絕稀釋濃縮鈾而恐有變數，不過大抵上整個談判進度已經進入尾聲，中東也有機會迎來新的區域局勢。

在川普時期，由於積極抵制伊朗，美國甚至協助以色列與波灣國家改善外交關係，但拜登上台後決定改善與伊朗的互動，也讓過去最反對伊朗伊斯蘭主義外擴的以色列感到擔憂。貝內特受訪時也對新的伊朗核協議感到擔憂，認為無法真正抑制伊朗發展核武的決心。

據埃及總統府表示，塞西和阿拉伯聯合酋長國事實上的領導人王儲謝赫穆罕默德·本·紮耶德·阿勒納哈揚在紅海度假勝地沙姆沙伊赫會面時就經濟投資等問題舉行了雙邊擴大會談。塞西強調了埃及對海灣地區安全的承諾，並“拒絕任何試圖破壞該地區穩定的做法”。阿聯酋和巴林於2020年與以色列建交。以色列總理貝內特去年9月訪問了埃及，這是十年來以色列政府首腦首次正式訪問該國。