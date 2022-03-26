澤連斯基向多哈論壇呼籲能源出口國增產：剝奪俄羅斯進行能源訛詐的機會

烏克蘭/俄羅斯/中東

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月26日受邀以線上會議的方式，向卡塔爾首都多哈舉行的第20屆多哈論壇開幕式發表了講話。他呼籲能源豐富的中東地區國家增加石油和天然氣產量，以緩解因莫斯科入侵烏克蘭而受到制裁的俄羅斯能源供應的損失。

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第20屆多哈論壇周六在卡塔爾首都多哈開幕，卡塔爾埃米爾(國家元首)塔米姆、土耳其外長恰武什奧盧、沙特外交大臣費薩爾等出席開幕式。本屆論壇為期兩天，論壇主題為“變革迎接新時代”，包含地緣政治聯盟與國際關係，金融體系與經濟發展，國防、網絡和糧食安全，氣候變化與可持續發展四部分內容，將舉辦數十場分論壇和研討會。該論壇一般每年舉辦一屆，第20屆多哈論壇原定於2020年舉行，因新冠肺炎疫情推遲至今年。

據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基在當天的視頻講話中呼籲包括卡塔爾在內的能源供應國增加能源生產，以剝奪俄羅斯進行能源訛詐的機會，從而為穩定歐洲局勢作出貢獻。

澤連斯基在向與會者致辭中稱：“今年在美麗、和平和尊重的多哈市舉行的論壇的主題是新時代的挑戰。但不幸的是，在我們的星球上，並不是每個人都能充分感知現實，理解我們需要為新時代做準備。正如我們所看到的，俄羅斯想要一個各國在平等條件下和平共處的時代在地球上是不可能的。我們能允許這樣嗎？”

澤連斯基在發言中強調，在俄羅斯全面進攻後，烏克蘭在戰場上自衛，已經有31天尋求不到世界上的正義。他指出，而俄羅斯則威脅要使用核武器，在地球上散布這種恐懼，“吹噓自己不僅可以用核武器摧毀一個國家，還可以摧毀地球上的生命”。

澤連斯基在講話中重申，需要對國際機構和聯合國機制進行真正的改革，以確保國際社會的安全。他說：“這樣，一個大了28倍的國家就不會認為他可以為所欲為”。他提出，“一個國家的核地位不會成為對其他國家進行任何不公正（要求）的許可。”

澤連斯基向與會者指出，烏克蘭是一個多元化的國家，各民族和宗教和平共處。他強調：“超過一百萬的穆斯林生活在我們的國家，他們現在也在遭受俄羅斯的轟炸。”

澤連斯基說：“在這場戰爭的31天里，俄羅斯的打擊至少破壞了59座具有精神意義的建築：清真寺、教堂、宗教教育機構。200多所學校被摧毀或損壞，還有幾十家醫院。俄羅斯甚至在轟炸醫院之前就沒有停止過! ”他說：“俄羅斯軍隊有目的地打擊普通平民作為庇護所的地方。”

澤連斯基說，在俄羅斯入侵期間，大約有1000萬烏克蘭人被迫背井離鄉，其中大部分是帶着孩子的婦女，超過350萬烏克蘭公民被迫到國外尋求安全。他亦指出，威脅全球的糧食危機將在移民危機之後出現。畢竟，烏克蘭是世界上最重要的糧食出口國之一。

澤連斯基說：“自我國的小麥、石油、玉米和其他農產品是世界不同地區許多國家穩定和內部安全的基礎......俄羅斯軍隊在烏克蘭的田間佈雷，炸毀農業機械，破壞播種所需的燃料儲備。他們封鎖了我們的海港。他們為什麼要這樣做？我們國家會有足夠的糧食。但烏克蘭的出口不足將影響伊斯蘭世界、拉丁美洲和世界其他地區的許多國家。一些侵略者仍然夢想着去那裡加強他們的舊有特權。”

澤連斯基敦促國際社會團結起來，防止因戰爭造成的世界糧食短缺。特別是通過加強對俄羅斯的制裁政策。他說：“對俄羅斯實施的所有限制，目的只有一個：讓俄羅斯開始尋求和平，這樣他就不會對全球構成威脅。我呼籲所有國家加入，俄羅斯必須尋求和平。其必須結束對烏克蘭的戰爭。他必須停止一切破壞全球穩定的企圖，讓那些尋求殖民地和灌輸不平等的人回到世界上的令人厭惡的舊習慣。”

在澤連斯基看來，歐洲國家拒絕購買俄羅斯的石油和天然氣只是一個時間問題。他說：“負責任的國家，特別是卡塔爾政府，是可靠和有信譽的能源資源供應商。而且他們可以為穩定歐洲的局勢做出貢獻。他們可以為恢復正義做很多事情。歐洲的未來取決於你們的努力! 我敦促你們增加能源生產! 這樣俄羅斯就會明白，任何國家都不應該以能源為武器來勒索世界。”

澤連斯基呼籲整個“反戰聯盟”為俄羅斯尋求和平而更加努力。他總結道：“這樣，世界上的人們才能真正為新時代，為新時代做好準備。而不是考慮如何適應舊的恐怖的回歸：侵略戰爭、饑荒和導致起義的絕望。”