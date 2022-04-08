以色列再有恐怖襲擊 肇事者遭擊斃

以色列/恐怖襲擊

周四（4月7日）晚上，在特拉維夫市中心發生了一起新的武裝襲擊事件，造成了混亂的場面，至少有兩人死亡，更多的人受傷，此為以色列最近發生的一連串襲擊事件中嚴重一起。警方稱已經圍剿擊斃實施襲擊的一名巴勒斯坦人。以色列定性襲擊案為恐怖襲擊。伊斯蘭恐怖組織聲稱承責。

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據本台報道，以色列特拉維夫襲擊事件中有兩人死亡，襲擊者被打死。

事件發生於星期四晚上9點，在特拉維夫最受歡迎的街道之一Dizengoff街上，一名身着黑衣、背着藍色背包的年輕巴勒斯坦男子向Ilka酒吧開火。兩名分別為27歲和28歲的顧客當場死亡。還有十幾個人受傷。

相當於以色列紅十字會的Magen David Adom說，16名傷員已經被轉移到當地醫院。特拉維夫Ichilov醫院院長Ronni Gamzu告訴法新社：不幸的是，其中兩人死亡，我們目前正在全力拯救生命。

據本台記者米歇爾-保羅報道，襲擊者是28歲的拉伊德-哈澤姆，來自西岸北部的傑寧難民營，他在開槍襲擊後第一時間得以逃走。1000多名警察和軍隊特種部隊被派往市內搜尋他。哈澤姆最終被發現躲在雅法的一座清真寺附近。在交火之後，哈澤姆受了致命傷喪命。

這次襲擊已經由伊斯蘭聖戰組織聲稱領責。在加沙，哈馬斯已經表示祝賀襲擊。在西岸，人們分發糖果。這是在不到兩周的時間裡發生的第四次反以色列襲擊。

目前是今年齋月的第一個星期五，以色列的安全官員正處於警戒狀態。

以色列總理納夫塔利-貝內特與全國最高安全官員舉行了會議，貝內特決定加強特拉維夫的秩序力量。他稱，"這是一個非常痛苦的夜晚。"

上周，一名來自被佔領的西岸的巴勒斯坦人在駕車經過特拉維夫附近的東正教猶太城鎮布內布拉克時向人群開火，造成5人死亡，其中包括兩名烏克蘭人和一名阿拉伯裔以色列警察。幾天前，兩名警察在哈德拉在與聖戰組織 "伊斯蘭國 "槍擊交火事件中被殺。而在3月22日，在內蓋夫沙漠的一個大城市貝爾謝瓦，四名以色列人在一次持刀和汽車衝撞碾壓的襲擊中喪生，襲擊者是一名在2016年被判處四年監禁的教師，他曾計畫前往敘利亞幫助EI作戰。