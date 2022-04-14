約旦河西岸的兩名巴勒斯坦人在以色列新的軍事行動中被打死

巴以衝突

根據來自巴勒斯坦衛生部的消息，周四凌晨，以色列軍方在約旦河西岸城市傑寧及周邊地區開展軍事行動，並與當地巴勒斯坦人發生衝突，造成2名巴勒斯坦人死亡，另有6人受傷。

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巴勒斯坦人與以色列軍隊近日在約旦河西岸持續衝突。巴勒斯坦人近來連續製造多起針對以色列平民的持槍或持刀襲擊，造成12名以色列人和2名外籍人員身亡。隨後，以色列安全部隊在巴勒斯坦約旦河西岸多個地區持續展開大規模搜捕行動，與當地巴勒斯坦民眾發生衝突。

4月7日晚上，在特拉維夫市中心又發生了一起新的武裝襲擊事件，這次襲擊已經由伊斯蘭聖戰組織聲稱是他們所為。在加沙地帶，哈馬斯組織甚至表示祝賀襲擊。巴勒斯坦《天天報》報道說，4月7日晚間特拉維夫街頭髮生槍擊戰，3名以色列人死亡，以色列政府以追捕兇手為由，對約旦河西岸發起了大規模軍事行動，在10日的軍事行動中1名巴勒斯坦青年被打死，15名巴勒斯坦被人打傷，其中有1名婦女。

面對以色列在約旦河西岸地區的軍事行動，巴勒斯坦抵抗組織宣布處於全面戒備狀態抗擊以軍侵略。巴勒斯坦總統府警告稱局勢將可能失控。中國外交部領事司4月14日發布通告，提醒中國公民近期暫勿前往巴勒斯坦。稱已在當地人員和機構請儘快撤離或轉移至相對安全區域。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐巴勒斯坦國辦事處取得聯繫。

另外，俄烏戰爭正引發出世界各地的饑餓和糧食無保障問題。根據國際援助組織樂施會的說法，巴勒斯坦人已經感受到了壓力。樂施會表示，巴勒斯坦的小麥儲存量可能將在短短三周內耗盡。戰爭削減了世界上最大的兩個小麥出口國烏克蘭和俄羅斯的糧食出口，如今加沙地帶的大多數家庭吃得更少了，並且在用貸款購買糧食。