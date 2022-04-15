耶路撒冷聖地周五爆發巴以衝突 造成一百多人受傷

巴以衝突

巴勒斯坦民眾和以色列安全部隊今天早上在耶路撒冷阿克薩清真寺爆發衝突，造成一百多人受傷。以色列警方說，一群蒙面的年輕人用煙花、石塊和其他重物襲擊該地區的以色列安全部隊，隨後以色列警方不得不在阿克薩清真寺周圍採取了疏散人群的措施。

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巴勒斯坦紅新月會一名負責人說，許多人因為震眩彈、橡膠子彈和毆打而受傷。以色列警方說，三名警員在衝突中受輕傷。已有117名傷者被緊急送往耶路撒冷當地醫院，數十名其他傷者在現場接受治療。近來巴以衝突緊張局勢升級，在巴勒斯坦人發動的一系列襲擊造成以色列境內 14 人死亡後，以色列在約旦河西岸進行了新一波逮捕和軍事行動。

法新社指出，衝突發生在一個特別敏感的時刻。 今年的齋月恰逢逾越節，這是一個為期一周的重要猶太節日，從周五日落開始，以及基督教聖周，在復活節周日達到高潮。 預計假期將把成千上萬的信徒帶到耶路撒冷老城，這裡是所有三種宗教的主要聖地。

衝突開始數小時後，警方表示他們已經制止了暴力並逮捕了數百名嫌疑人。 他們說清真寺已經重新開放，周五下午的祈禱將照常進行。 數萬人期待。巴勒斯坦目擊者說，一小群巴勒斯坦人向警察投擲石塊，警察隨後強行進入大院，導致更大的火災。網上流傳的視頻顯示，巴勒斯坦人向清真寺周圍的廣闊廣場投擲石塊和煙花，警察發射催淚瓦斯和聲波炸彈。 其他人則展示了在清真寺內設置路障的信徒。

以色列警方表示，三名警察因密集投擲石塊而受傷，另有兩人被撤離現場接受治療。以色列外交部表示，周五黎明前，數十名蒙面人揮舞着巴勒斯坦和哈馬斯旗幟遊行到該大院，收集石頭和其他物品，以防發生騷亂。以色列總理納夫塔利·貝內特在與安全官員會面時表示，當局“正在努力平息聖殿山和整個以色列的局勢。同時，我們已為任何情況做好準備。”